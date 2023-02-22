Защита от вируса. Ученые рассказывают, насколько долго сохраняется иммунитет от COVID-19

Новое исследование рассматривает силу и продолжительность действия естественного иммунитета в зависимости от варианта COVID-19. Авторы собрали данные из 65 исследований в 19 странах, что сделало этот обзор самым большим на сегодняшний день.

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После заражения COVID-19, будь то первое, второе или даже третье, многие из нас задаются вопросом, как долго мы можем быть защищены от повторного заражения и будем ли мы восприимчивы к новым вариантам. Кроме того, если мы снова подхватим COVID-19, снизит ли иммунитет, приобретенный нами от этой инфекции, тяжесть следующей? Ученые отвечают на эти вопросы с помощью нового исследования, пишет Science Alert.

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В этих исследованиях сравнивали риск заражения COVID-19 среди людей, которые были инфицированы ранее, и среди тех, у кого ранее не было инфекции. Исследования, посвященные естественному иммунитету в сочетании с вакцинацией (гибридный иммунитет), были исключены. Исследователи стремились оценить, вызывала ли инфекция одинаковую защиту от повторного заражения разными вариантами, и уменьшалась ли она по-разному со временем.

Анализы охватывали исследования с начала пандемии до сентября 2022 года и рассматривали в основном альфа-, бета-, дельта- и омикронные варианты BA.1.

Защита от повторного заражения

Авторы отдельно оценивали защиту от повторного заражения, симптоматического заболевания и тяжелого заболевания (определяемого как госпитализация или смерть). Они обнаружили, что предыдущее заражение хорошо защищает от повторного заражения альфа-, бета- и дельта-вариантами, но в меньшей степени против омикронного BA.1.

Предыдущая инфекция обеспечивала умеренную защиту от повторного заражения омикроном BA.1 (45 процентов) по сравнению с более сильной защитой от пре-омикронных вариантов (82 процента). Это также имело место при симптоматической инфекции. Данные долгосрочных исследований показали, что защита от повторного заражения для преомикронных вариантов снизилась до 78,6% в течение 40 недель, тогда как для омикронного BA.1 она снизилась быстрее до 36,1%.

Однако при оценке тяжелого заболевания все варианты показали устойчивую защиту выше 88 процентов в течение 40 недель. Это не означает, что защита существенно снижается после 40 недель. Скорее, кажется, что были ограниченные доступные данные, которые наблюдали за людьми достаточно долго, чтобы авторы могли сделать убедительные выводы за пределами этого периода времени.

Результаты также показали, что защита от тяжелого заболевания после естественного заражения была сравнима с защитой, получаемой от двух доз вакцины, как для вариантов преомикрон, так и для вариантов омикрон BA.1.

Осмысление результатов

Пара лет — это долгий срок для очень заразных респираторных вирусов, и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) ничем не отличается. Он породил последовательные варианты, вызывающие озабоченность, с повышенной трансмиссивностью и способностью уклоняться от наших иммунных ответов по сравнению с наследственным вирусом.

Наблюдения исследования, в которых защита от преомикронных вариантов и омикронного BA.1 рассматривается отдельно, обретают смысл, когда мы рассматриваем, чем варианты омикронных отличаются от своих предшественников. В качестве фона важно отметить, что нейтрализующие антитела, вырабатываемые после предшествующей вирусной инфекции, предотвращают последующее проникновение вируса в восприимчивые клетки.

Эти Y-образные молекулы распознают интактные белки внешней оболочки вируса и прикрепляются к ним, не давая вирусу зацепиться за клеточный рецептор, необходимый для заражения.

Но чтобы сохраниться, такие вирусы, как SARS-CoV-2, вносят случайные мутации в свой геном при репликации, стремясь постоянно изменять свои белки, чтобы избежать распознавания иммунной системой.

Линии Омикрон имеют достаточно мутаций, чтобы существенно отличаться от предыдущих вариантов и, следовательно, избегать существующих антител. Уклонение от нейтрализующих антител объясняет нашу неспособность контролировать повторное заражение вариантами омикрон.

К счастью, мы не просто полагаемся на антитела для защиты. Тип иммунных клеток, называемый Т-клетками, распознает фрагменты вирусных белков, а не интактные белки. Это означает, что потребуется гораздо больше мутаций в геноме вируса, чтобы полностью обойти Т-клеточный иммунитет.

В отличие от антител, Т-клетки не ищут вирусы. Вместо этого они распознают инфицированные клетки и быстро уничтожают их, чтобы уменьшить вирусные фабрики в организме. Таким образом, Т-клетки действуют там, где нейтрализующие антитела могут оказаться неэффективными после заражения. Сильный ответ Т-клеток на коронавирусы имеет решающее значение для предотвращения тяжелого заболевания, и, к счастью, омикрону сложнее уклониться.

Т-клетки, специфичные для SARS-CoV-2, угасают медленнее, чем антитела. На самом деле, у людей, инфицированных аналогичным коронавирусом SARS в 2003 году, все еще были Т-клетки, которые распознают SARS-CoV-2 через 17 лет после заражения.

Инфекция против вакцинации

Хотя естественная инфекция может обеспечить защиту, эквивалентную вакцинации, это не означает, что вы должны стремиться заразиться. SARS-CoV-2 остается опасным и непредсказуемым вирусом, который в некоторых случаях может вызывать множество разрушительных эффектов, которые сохраняются долгое время после выздоровления.

Авторы предлагают учитывать предыдущий инфекционный статус человека и сроки его ревакцинации, чтобы предсказать защиту.

Однако это может быть трудно реализовать, поскольку эпиднадзор за инфекциями в большинстве стран сократился по сравнению с предыдущим периодом пандемии. В любом случае сертификаты COVID сейчас используются реже. Они также предполагают, что их результаты могут быть использованы для определения оптимальных сроков для стратегий бустерной вакцинации. То есть, вероятно, есть смысл подождать некоторое время после заражения, прежде чем делать бустер.

Дальнейшие высококачественные долгосрочные последующие исследования будут важны для дополнения этих результатов, поскольку авторы признают, что существует не так много исследований естественной инфекции по сравнению с защитой после вакцинации. Также было немного исследований, отображающих защиту от более новых сублиний омикронов. Поскольку пандемия продолжается, еще многое предстоит узнать об иммунной защите от этого развивающегося вируса.

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