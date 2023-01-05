"Наиболее заразный": в ВОЗ рассказали о новом штамме коронавируса, — Politico

По данным международной организации, случаи заражения новым подвидом Covid-19 уже зафиксированы в 29 странах мира.

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Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса Omicron XBB.1.5 в течение нескольких недель стал доминирующим в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет издание Politico.

По мнению экспертов, новый подвид болезни может спровоцировать волну заболеваемости в мире. На сегодняшний день Omicron XBB.1.5 был зафиксирован 29 странах.

"Мы обеспокоены его темпом роста, в частности, в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро заменил другие циркулирующие подвиды", — отметила технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове.

При этом в ВОЗ пока не могут сказать, как на новый штамм реагирует иммунитет вакцинированных и переболевших на Covid-19 людей. В организации также не уточняют, является ли XBB.1.5 более тяжелым вариантом болезни.

В публикации отмечают, что в некоторых регионах США количество госпитализаций в настоящее время на 40 процентов превышает прошлогодние показатели. Ван Керхове заявила, что данная статистка не обязательно связана с Omicron XBB.1. и отметила, что причина может быть в других респираторных болезнях.

Напомним, что в Китае зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. В американском издании Bloomberg 3 января сообщили, что в связи с высоким уровнем смертности от Covid-19 крематории в Китае не справляются с нагрузкой.

Фокус также писал о том, что в правительстве Китая выразили недовольство введением в некоторых странах требований тестирования на COVID-19 для прибывших из Китая. Заявление МИД КНР последовало после того, как подобные меры ввели в Великобритании и США.

Еще мы сообщали, что согласно оценке немецкого представителя правительственного совета по вопросам, связанных с COVID-19 Кристиана Дроссена, пандемия коронавируса на территории Германии закончилась.