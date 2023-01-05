"Найбільш заразний": у ВООЗ розповіли про новий штам коронавірусу, — Politico

За даними міжнародної організації, випадки зараження новим підвидом Covid-19 вже зафіксовано у 29 країнах світу.

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У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 протягом кількох тижнів став домінуючим у Сполучених Штатах Америки. Про це пише видання Politico.

На думку експертів, новий підвид хвороби може спровокувати хвилю захворюваності у світі. На сьогодні Omicron XBB.1.5 був зафіксований у 29 країнах.

"Ми стурбовані його темпом зростання, зокрема, в деяких країнах Європи та північно-східної частини США, де XBB.1.5 швидко замінив інші циркулюючі підвиди", — зазначила технічний спеціаліст ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керхове.

При цьому у ВООЗ поки не можуть сказати, як на новий штам реагує імунітет вакцинованих людей і тих, які перехворіли на Covid-19. В організації також не уточнюють, чи є XBB.1.5 більш важким варіантом хвороби.

У публікації зазначають, що в деяких регіонах США кількість госпіталізацій нині на 40 відсотків перевищує тогорічні показники. Ван Керхове заявила, що ця статистка не обов'язково пов'язана з Omicron XBB.1. і наголосила, що причина може бути в інших респіраторних хворобах.

Нагадаємо, що в Китаї зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус. В американському виданні Bloomberg 3 січня повідомили, що через високий рівень смертності від Covid-19 крематорії в Китаї не справляються з навантаженням.

Фокус також писав про те, що в уряді Китаю висловили невдоволення запровадженням у деяких країнах вимог тестування на COVID-19 для тих, хто прибув із Китаю. Заява МЗС КНР відбулася після того, як подібні заходи ввели у Великій Британії та США.

Ще ми повідомляли, що згідно з оцінкою німецького представника урядової ради з питань, пов'язаних із COVID-19 Крістіана Дроссена, пандемія коронавірусу на території Німеччини закінчилася.