Хвиля COVID-19 у Китаї: померлих не встигають кремувати, система паралізована (відео)

За непідтвердженими даними, через перевантажені крематорії в Китаї людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

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Крематорії в Китаї не справляються зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Bloomberg.

Влада району Лунхуа китайського міста Шеньчжень минулими вихідними повідомила, що до місцевих крематорій надійшло понад 500 тіл для кремації, що в п'ять разів більше, ніж звичайне завантаження.

Те саме спостерігається і в інших містах. Жителі Шанхаю розповіли, що тіло жінки похилого віку знаходилося в будинку протягом п'яти днів, перш ніж за ним приїхав катафалк.

"Нам пощастило, що зима холодна, — повідомив родич.

За непідтвердженими даними, через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

Повідомляється, що вартість кремації у Шанхаї зросла до 4350 доларів.

[ + – ] Перед крематоріями в Китаї вишиковуються довгі черги

"Вся система паралізована", — заявив місцевий співробітник крематорію, додавши, що люди не справляються з навантаженням.

Схожа картина спостерігається і в похоронному бюро по всьому Китаю. Але тільки за нескінченними чергами скорботних родичів та змучених співробітників крематоріїв можна скласти реальне уявлення про наслідки нового спалаху коронавірусу в Китаї. Адміністрація Сі Цзіньпіна офіційно підтвердила лише близько десяти смертей після послаблення обмежень у грудні.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін у новорічному привітанні говорив про єдність та COVID. Влада країни вперше під громадським тиском послабила обмеження у зв'язку з коронавірусом.

Раніше Фокус повідомляв, що вірусолог у Німеччині заявив, що пандемія коронавірусу в країні закінчилася. За словами Крістіана Дроссена, до кінця зими колективний імунітет у німців буде настільки стійким, що вірус не зможе масово поширюватись.