Пандемия коронавируса в Германии закончилась, — вирусолог

По словам Кристиана Дроссена, представителя правительственного совета ФРГ по коронавирусу, к концу зимы коллективный иммунитет у немцев будет устойчив настолько, что не позволит массово распространяться вирусу следующим летом.

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Кристиан Дроссен, представляющий правительственный совет по вопросам, связанным с COVID-19, заявил, что коронавирусная пандемия в стране завершилась, передает Tagesspiegel.

"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", – заявил он.

По словам специалиста, к концу зимы коллективный иммунитет к COVID-19 у жителей Германии будет устойчив настолько, что не позволит массово распространяться вирусу следующим летом. Единственной проблемой может стать очередная мутация, вместе с тем, такой сценарий развития событий представляется маловероятным.

Немецкий вирусолог указал на ошибки властей Китая в борьбе с вирусом, в частности на то, что среди пожилого населения не проводилась разъяснительная кампания.

По мнению Дроссена, именно кампания по вакцинации в Германии и Европе позволила справиться с пандемией. Вирусолог также считает оправданными ограничения, которые вводятся в связи с распространением COVID-19.

"О том, чтобы остановить пандемию не было и речи. С самого начала было понятно, что сделать это невозможно", — пояснил вирусолог, добавив, что без специальных мер, таких как ограничение личных контактов, миллион смертей и даже больше в Германии был бы еще до появления штамма "Дельта".

Напомним, что в течение дня в Китае были инфицированы 37 млн человек. Новая вспышка заболевания в КНР стала рекордной. Национальная комиссия по здравоохранению считает, что рост показателей объясняется тем, что власти страны решили отменить коронавирусные ограничения.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве наблюдается повышенный уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, а также коронавирусной инфекцией. Свыше 9000 в течение недели.