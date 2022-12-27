Пандемія коронавірусу в Німеччині закінчилася, — вірусолог

За словами Крістіана Дроссена, представника урядової ради ФРН з коронавірусу, до кінця зими колективний імунітет у німців буде стійкий настільки, що не дозволить масово поширюватися вірусу наступного літа.

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Крістіан Дроссен, який представляє урядову раду з питань, пов'язаних із COVID-19, заявив, що коронавірусна пандемія в країні завершилася, передає Tagesspiegel.

"За моєю оцінкою, цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю коронавірусу. Це означає, що пандемія закінчилася", — заявив він.

За словами фахівця, до кінця зими колективний імунітет до COVID-19 у мешканців Німеччини буде настільки стійкий, що не дозволить масово поширюватися вірусу наступного літа. Єдиною проблемою може стати чергова мутація, водночас такий сценарій розвитку подій є малоймовірним.

Німецький вірусолог зазначив помилки влади Китаю у боротьбі з вірусом, зокрема на те, що серед літнього населення не проводилася роз'яснювальна кампанія.

На думку Дроссена, саме кампанія з вакцинації у Німеччині та Європі дозволила впоратися з пандемією. Вірусолог також вважає виправданими обмеження, які запроваджуються у зв'язку з поширенням COVID-19.

"Про те, щоб зупинити пандемію не було й мови. Із самого початку було зрозуміло, що зробити це неможливо", — пояснив вірусолог, додавши, що без спеціальних заходів, таких як обмеження особистих контактів, мільйон смертей і навіть більше в Німеччині було б ще до появи штаму "Дельта".

Нагадаємо, що протягом дня в Китаї було інфіковано 37 млн осіб. Новий спалах захворювання в КНР став рекордним. Національна комісія з охорони здоров'я вважає, що ріст показників пояснюється тим, що влада країни вирішила скасувати коронавірусні обмеження.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві спостерігається підвищений рівень захворюваності на грип, ГРВІ, а також коронавірусну інфекцію. Понад 9 000 протягом тижня.