За день заразилися 37 млн осіб: у Китаї фіксують рекордний спалах коронавірусу

У Національній комісії охорони здоров'я КНР вважають, що таку ситуацію могло спровокувати швидке зняття офіційним Пекіном коронавірусних обмежень.

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У Китаї лише за один день заразитися COVID-19 могли приблизно 37 мільйонів людей. Такі підрахунки озвучили в Національній комісії з охорони здоров'я КНР, повідомляє Bloomberg.

Згідно з протоколом внутрішнього засідання комісії, 248 мільйонів осіб, або майже 18% населення, ймовірно, заразилися вірусом у перші 20 днів грудня.

А спалах коронавірусу, який стався цього тижня, і вклав у ліжка 37 мільйонів жителів Китаю, може виявитися найбільшим у світі.

Влада вважає, що ситуацію могло спровокувати швидке зняття офіційним Пекіном коронавірусних обмежень. Це призвело до безперешкодного поширення висококонтагіозних варіантів омікрону серед населення із низьким рівнем природного імунітету.

У Національному бюро контролю за захворюваннями, зі свого боку, стверджує, що більше половини жителів провінції Сичуань на південному заході Китаю, як і в самому Пекіні, інфіковані коронавірусом.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року Китай послабив правила карантину через масові протести. Влада скасувала масове тестування на коронавірус і дозволила пацієнтам із легкими симптомами проходити ізоляцію вдома.

Фокус також писав, що незважаючи на обмеження, що діяли до середи, 23 листопада в Китаї було зареєстровано 31 444 нових випадків зараження коронавірусом. Це більше, ніж під час попереднього піку в квітні поточного року.