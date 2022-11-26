У Китаї новий спалах захворюваності на COVID-19: антирекорди третій день поспіль (відео)

Станом на 25 листопада у країні налічується понад 304 тисячі хворих. За добу виявили 35 тисяч нових випадків.

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У Китаї третій день поспіль оновлюються рекорди з нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це 26 листопада повідомило агентство Reuters, посилаючись на дані Національної комісії охорони здоров'я країни.

Станом на 25 листопада китайські медики зафіксували новий антирекорд — 35 183 заражених COVID-19, з яких 3 474 мали симптоми, а 31 709 хворіють безсимптомно. Якщо не рахувати хворих, які приїхали з-за кордону, то в Китаї налічується 34 909 хворих, з яких симптоми виявляються у 3 405 осіб.

23 листопада в Китаї зафіксували нових 31 656 випадків зараження коронавірусом, а вже наступного дня, 24 листопада — 32 943 хворих, з яких 29,840 людей хворіють безсимптомно, а 3 103 — з характерними симптомами. Так, кількість нових заражених продовжує стрімко рости вже третій день поспіль.

Як стверджує Національна комісія охорони здоров'я, за останню добу від коронавірусу в Китаї не загинула жодна людина, тому загальна кількість померлих зберігається на рівні 5,232. Загалом на материковій частині країни налічується 304 093 хворих на COVID-19. виявляють симптоми.

Кількість хворих росте майже в усіх китайських провінціях, але більшу частину випадків фіксують у містах Чунцін і Гуанчжоу. Влада мегаполісу Чунцін із населенням 32 мільйона осіб, розташованого на південному заході Китаю, доповіла про 7 721 новий випадок захворювання, що майже на 20% більше порівняно з попереднім днем, 24 листопада. Південне місто Гуанчжоу, де живуть майже 19 мільйонів людей, повідомило про 7 419 нових хворих, а це на 105 осіб менше, ніж у четвер. У Пекіні виявили 2 595 нових заражених, і добовий приріст склав 58%.

[ + – ] Спалах коронавірусу в Китаї

Раніше писали, що Китай закриває міста на карантин через спалах Covid-19. Влада опечатує будівлі та перекриває цілі райони, змушуючи мільйони людей перебувати ізоляції, поки кількість хворих не почне знижуватися.

Учені з'ясували, що чоловік хворів на COVID-19 понад 400 днів — з лютого 2021 року. Як з'ясували дослідники, причиною став ослаблений імунітет пацієнта після пересадки нирки.