В Китае новая вспышка заболеваемости COVID-19: антирекорды третий день подряд (видео)

По состоянию на 25 ноября в стране насчитывается более 304 тысяч больных. За сутки выявили 35 тысяч новых случаев.

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В Китае третий день подряд обновляются рекорды по новым случаям заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Национальной комиссии здравоохранения страны.

По состоянию на 25 ноября китайские медики зафиксировали новый антирекорд — 35 183 зараженных COVID-19, из которых 3 474 имели симптомы, а 31 709 болеют бессимптомно. Если исключить заболевших, приехавших из-за рубежа, то в Китае насчитываются 34 909 заболевших, из которых симптомы проявляются у 3,405 человек.

23 ноября в Китае зафиксировали новых 31 656 случаев заражения коронавирусом, а уже на следующий день, 24 ноября — 32 943 заболевших, из которых 29,840 человека болеют бессимптомно, а 3103 — с характерными симптомами. Таким образом количество новых зараженных продолжает стремительно расти уже третий день подряд.

Как утверждает Национальная комиссия здравоохранения, за последние сутки от коронавируса в Китае не погиб ни один человек, поэтому общее количество умерших сохраняется на уровне 5,232. Всего на материковой части страны насчитывается 304 093 больных COVID-19. проявляющих симптомы.

Количество заболевших растет почти во всех китайских провинциях, но большую часть случаев фиксируют в городах Чунцин и Гуанчжоу. Власти мегаполиса Чунцин с населением 32 миллиона человек, расположенного на юго-западе Китая, доложили о 7721 новом случае заболевания, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущим днем, 24 ноября. Южный город Гуанчжоу, где живут около 19 миллионов человек, сообщил о 7 419 новых заболевших, а это на 105 человек меньше, чем в четверг. В Пекине же выявили 2595 новых зараженных, и суточный прирост составил 58%.

[ + – ] Вспышка коронавируса в Китае

Ранее писали, что Китай закрывает города на карантин из-за вспышки Covid-19. Власти опечатывают здания и перекрывают целые районы, заставляя миллионы людей находиться изоляции, пока количество заболевших не начнет снижаться.

Ученые выяснили, что мужчина болел COVID-19 более 400 дней — с февраля 2021 года. Как выяснили исследователи, причиной стал ослабленный иммунитет пациента после пересадки почки.