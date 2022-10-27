Миллионы людей заблокированы: Китай закрывает города на карантин из-за вспышки Covid-19

Власти Китая опечатывают здания, блокируют районы и приказывают людям оставаться в своих домах из-за активизации вируса.

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Китай закрывает на карантин города в центральной и северо-западной части страны из-за новой вспышки Covid-19. От Ухани до Синана опечатывают здания, блокируют районы и бросают миллионы людей в бедственное положение, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Китай сообщил, что с 25 октября на территории страны фиксируют более 1000 новых случаев Covid-19. Это является скромным показателем по сравнению с выявлением десятков тысяч случаев в день в Шанхае в начале 2022 года. Тогда город был полностью закрыт. Однако этого достаточно, чтобы ввести больше ограничений по всей стране.

В первом месте вспышки коронавируса в 2019 году — многомиллионном городе Ухань на этой недели сообщали о 20-25 новых случаев Covid-19. За последние 14 дней в городе зарегистрировано 240 случаев. Однако местные власти приказали более 800 000 человек в одном районе оставаться дома до 30 октября.

Согласно изображениям и сообщениям в социальных сетях, Ухань также приостановил продажу свинины в некоторых частях города. Это произошло после того, как власти заявили, что один случай Covid-19 был связан с местной цепочкой поставок свинины.

В китайском городе Гуанчжоу 27 октября опечатали еще больше улиц и кварталов, людям приказали оставаться в своих домах из-за того, что новые районы были признаны зонами повышенного риска в связи с активизацией вируса, которая продолжается уже четвертую неделю.

Тем временем в Синине наблюдается нехватка продовольствия и рост цен на товары первой необходимости. Это связанно с тем, что в городе некоторые овощные лавки и фруктовые магазины были закрыты на карантин после недельного праздника в начале октября.

Количество случаев заболевания коронавирусом в Китае остается небольшим по мировым стандартам, однако его сверхстрогая политика сдерживания сильно повлияла на вторую по величине экономику мира и потрясла финансовые рынки.

Напомним, 1 сентября Фокус писал, что 21-миллионный город Чэнду в Китае закрыли на карантин из-за вспышки Covid-19. Жители города на протяжении 4 дней сдавали тесты на наличие инфекции.

Ранее, 12 января сообщалось, что в "карантинных лагерях" Китая беременные женщины и дети содержатся в крошечных железных коробках. С помощью блокировки городов и "карантинных лагерей" Пекин пытается предотвратить распространение коронавируса.