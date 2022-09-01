Жители готовятся к худшему: в Китае закрыли на карантин 21-милионный город из-за COVID-19

Журналисты пишут, что на протяжении четырех дней жители Чэнду будут проходить массовое тестирование на коронавирус. В городе базируется крупнейший в мире производитель iPhone и других устройств Apple.

В Китае полностью закрыли на карантин город Чэнду, в котором проживает 21 миллион жителей. Таким образом власти хотят сдержать вспышку Covid-19 в западный регион страны, который был меньше всего затронут коронавирусом. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что столица провинции Сычуань, Чэнду, является крупнейшим городом, закрытым после двухмесячного карантина Шанхая в начале этого года. Председатель КНР Си Цзиньпин придерживается стратегии Covid Zero, которая опирается на массовое тестирование и блокировку для сдерживания вспышек заболеваемости.

В материале сказано, что в городе, на долю которого приходится около 1,7% валового внутреннего продукта Китая, расположены многочисленные технологические компании и автопроизводители. Также в регионе базируется Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель iPhone и других устройств Apple. Чэнду также является популярным туристическим направлением, известным своим заповедником гигантских панд.

Журналисты пишут, что жители города будут проходить четырехдневное массовое тестирование, начиная с вечера четверга.

Сообщается, что последствия такого решения могут быть серьезными для экономики региона. Если цепочки поставок будут разорваны на длительный период, это приведет к истощению фабричных запасов и ударит по производству.

Ранее Фокус писал, что в США разрешили использовать против COVID-19 новые комбинированные вакцины от Pfizer и Moderna. Это первый случай, когда обновленные вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное применение в США.

Еще напомним, что Великобритания одобрила вакцину сразу от двух штаммов коронавируса. Британские аналитики заявили, что коронавирус продолжает мутировать, а потому бустерные прививки новыми препаратами необходимы.