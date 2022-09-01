В США разрешили использовать против COVID-19 новые комбинированные вакцины от Pfizer и Moderna — CNN

Это первый случай, когда обновленные вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное применение в США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки разрешило использовать против COVID-19 новые комбинированные вакцины от производителей Pfizer и Moderna. Об этом сообщает CNN.

Стоит отметить, что это первый случай, когда обновленные вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное применение в США.

Препараты от Pfizer и Moderna являются двухвалентными вакцинами, которые сочетают в себе оригинальную вакцину компании с вакциной, нацеленной на подвиды коронавируса — BA.4 и BA.5 "Омикрон". Обе компании на прошлой неделе подали заявки в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на получение разрешения на экстренное использование своих комбинированных препаратов.

Новая вакцина от Pfizer представляет собой дозу 30 мкг. Она разрешена детям от 12 лет и страшим. Обновленная вакцина Moderna представляет собой дозу 50 мкг, которая разрешена для людей от 18 лет и старше.

Вакцинацию можно будет проводить только тогда, если препараты будут рекомендованы Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

[ + – ] Вакцинация препаратом от Pfizer будет разрешена детям от 12 лет, а Moderna — для людей 18 и более лет

Ранее мы сообщали, что фармацевтическая компания Moderna подает в суд на производителей вакцины он коронавируса Pfizer и BioNTech.

Также Фокус писал, что компания Moderna создает единую вакцину против Covid-19 и гриппа.