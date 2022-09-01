У США дозволили використовувати проти COVID-19 нові комбіновані вакцини від Pfizer та Moderna – CNN

Це перший випадок, коли оновлені вакцини проти коронавірусу отримали дозвіл на екстрене застосування у США.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів Америки дозволило використовувати проти COVID-19 нові комбіновані вакцини від виробників Pfizer і Moderna. Про це повідомляє CNN.

Це перший випадок, коли оновлені вакцини проти коронавірусу отримали дозвіл на екстрене застосування в США.

Препарати від Pfizer та Moderna є двовалентними вакцинами, які поєднують у собі оригінальну вакцину компанії з вакциною, націленою на підвиди коронавірусу – BA.4 та BA.5 "Омікрон". Обидві компанії минулого тижня подали заявки до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США на отримання дозволу на екстрене використання своїх комбінованих препаратів.

Нова вакцина від Pfizer являє собою дозу 30 мкг. Вона дозволена дітям від 12 років і старшим. Оновлена вакцина Moderna являє собою дозу 50 мкг, яка дозволена для людей від 18 років і старше.

Вакцинацію можна буде проводити лише тоді, коли препарати будуть рекомендовані Центрами США з контролю та профілактики захворювань.

[ + – ] Вакцинацію препаратом від Pfizer буде дозволено дітям від 12 років, а Moderna — для людей 18 і більше років.

Раніше ми повідомляли, що фармацевтична компанія Moderna подає до суду на виробників вакцини він коронавірусу Pfizer та BioNTech.

Також Фокус писав, що компанія Moderna створює єдину вакцину проти Covid-19 та грипу.