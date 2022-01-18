Компанія Moderna створює єдину вакцину проти Covid-19 та грипу: коли з'явиться
Американська компанія планує за два роки створити єдину вакцину, яка захистить від коронавірусу, грипу та від респіраторно-синцитіального вірусу.
За словами виконавчого директора компанії Moderna Стефана Банселя, комбінована вакцина, яка захистить від Covid-19, від грипу та від поширеного респіраторно-синцитіального вірусу, який уражає нижні дихальні шляхи, буде готова до застосування до кінця 2023 року, повідомляє The Guardian.
Стефан Бансель каже, що це буде єдина бустерна вакцина для захисту від декількох хвороб одночасно.
"Ми плануємо створити комбіновану бустерну вакцину, щоб робити бустерний укол раз на рік, і щоб не було проблем, коли люди не хочуть робити дві-три ін'єкції взимку. Я думаю, до осені 2023 року все буде готове і перед новим зимовим сезоном її можна буде використовувати", — каже Бансель.
У 2021 році Національна служба охорони здоров'я Англії запевнила громадськість у тому, що одночасні щеплення від грипу та Covid не впливають на імунну відповідь організму.
"Нині ця вакцина доопрацьовується. Найближчим часом ми почнемо клінічні випробування. Уже в березні ми зможемо надати перші дані випробувань регулювальним органам, щоб визначити наші дії в майбутньому", — каже Бансель.
За словами Даріуса Х'юза, виконавчого директора Moderna у Великій Британії, нині у пріоритеті створення вакцини, яка захищатиме від штаму Омікрон. Подальші кроки компанії будуть зосереджені на створенні комбінованої вакцини, яка захистить і від коронавірусу, і грипу, і від респіраторно-синцитіального вірусу. Він також підтвердив, що у планах компанії представити вакцину восени 2023 року.
Нагадуємо, що МОЗ України пояснило різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини проти Covid-19.
Фокус уже писав про те, що українців почали щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу і розповів, для кого вона призначена.