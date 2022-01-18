Компанія Moderna створює єдину вакцину проти Covid-19 та грипу: коли з'явиться

Американська компанія планує за два роки створити єдину вакцину, яка захистить від коронавірусу, грипу та від респіраторно-синцитіального вірусу.

За словами виконавчого директора компанії Moderna Стефана Банселя, комбінована вакцина, яка захистить від Covid-19, від грипу та від поширеного респіраторно-синцитіального вірусу, який уражає нижні дихальні шляхи, буде готова до застосування до кінця 2023 року, повідомляє The Guardian.

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Стефан Бансель каже, що це буде єдина бустерна вакцина для захисту від декількох хвороб одночасно.

"Ми плануємо створити комбіновану бустерну вакцину, щоб робити бустерний укол раз на рік, і щоб не було проблем, коли люди не хочуть робити дві-три ін'єкції взимку. Я думаю, до осені 2023 року все буде готове і перед новим зимовим сезоном її можна буде використовувати", — каже Бансель.

У 2021 році Національна служба охорони здоров'я Англії запевнила громадськість у тому, що одночасні щеплення від грипу та Covid не впливають на імунну відповідь організму.

"Нині ця вакцина доопрацьовується. Найближчим часом ми почнемо клінічні випробування. Уже в березні ми зможемо надати перші дані випробувань регулювальним органам, щоб визначити наші дії в майбутньому", — каже Бансель.

За словами Даріуса Х'юза, виконавчого директора Moderna у Великій Британії, нині у пріоритеті створення вакцини, яка захищатиме від штаму Омікрон. Подальші кроки компанії будуть зосереджені на створенні комбінованої вакцини, яка захистить і від коронавірусу, і грипу, і від респіраторно-синцитіального вірусу. Він також підтвердив, що у планах компанії представити вакцину восени 2023 року.

Нагадуємо, що МОЗ України пояснило різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини проти Covid-19.

Фокус уже писав про те, що українців почали щеплювати третьою дозою вакцини проти коронавірусу і розповів, для кого вона призначена.