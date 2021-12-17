Українців почали щеплювати третьою дозою вакцини проти COVID-19: кому вона належить

Додаткову дозу вакцини можна отримати за 28-90 днів після другої, незалежно від того, якою вакциною ви прищепилися.

Українцям почали надавати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу. Її рекомендують вводити людям, які мають проблеми зі здоров'ям та імунітетом, повідомляє МОЗ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Минулої доби, 16 грудня, таких вакцин ввели лише 14. Загалом у країні за 24 години провели майже 133 тисячі вакцинацій: з них майже 44 тисячі це перша доза, а на другу припало приблизно 89 тисяч.

Міністерство охорони здоров'я радить робити додаткову — третю дозу вакцини людям, які перенесли трансплантацію, хворим на рак; тим, хто лікуватиметься гормонами та ВІЛ-інфікованим.

Також рекомендується додаткова доза для людей віком 60+, які попередньо отримали дві дози. Повний список тих, кому відомство радить втретє пройти цю процедуру за посиланням.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чим відрізняється додаткова (3) доза вакцини проти коронавірусу від бустерного щеплення.