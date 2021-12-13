В Україні вводитимуть третю дозу вакцини від COVID-19

Третя доза вакцини буде розрахована на пацієнтів, які мають проблеми з імунітетом.

Українцям вводитимуть третю дозу вакцини від коронавірусу. Не йдеться про бустерну дозу, а саме про додаткове щеплення, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

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Відомо, що глава МОЗ 13 грудня підпише наказ про введення додаткової дози вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це схвалить позицію національної технічної групи експертів щодо імунопрофілактики.

Бустерна доза відрізняється від додаткової дози вакцини тим, що її вводять через деякий час після двох попередніх вакцинацій, щоб посилити імунітет, оскільки згодом захист знижується.

Додаткова доза додається до первинної схеми вакцинації для тих, хто має серйозні проблеми з імунітетом, і для яких дві дози не такі ефективні.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що третю дозу вводитимуть людям за станом здоров'я.

"Ця додаткова доза буде рекомендована тим, хто має імуноскомпроментовані або імуносупресивні стани, у тому числі тим, хто мають ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини", — сказав чиновник.

Нагадаємо, Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики ще в жовтні рекомендувала вводити третю дозу імунокомпроментованим пацієнтам як мінімум через 28 днів після отримання другої дози препарату.