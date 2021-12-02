Імунокомпроментовані пацієнти мають отримати додаткову дозу вакцини, — експерт

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики рекомендує третю додаткову дозу вакцини для окремих груп із проблемним імунітетом.

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) ще 18 жовтня рекомендувала вводити третю дозу імунокомпроментованим пацієнтам щонайменше через 28 днів після отримання другої дози препарату. Оптимально робити таке щеплення у період до трьох місяців після завершення повного курсу вакцинації. Про це пише журнал "Фокус" у статті "Третя доза. Коли в Україні почнеться ревакцинація і хто першим отримає бустер".

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Українці, які перебувають у групі ризику за станом здоров'я та отримали вакцину на перших етапах, уже зараз мають додатково вакцинуватись для посилення захисту. "Щоб наші рекомендації набули чинності, їх має офіційно затвердити МОЗ своїм наказом. Є певні технічні моменти — як ці дози вноситимуться в електронну систему, підтягуватимуться в "Дію" і так далі, що теж має бути погоджено", — розповідає імунолог Федір Лапій, голова НТГЕІ.

У Міністерстві охорони здоров'я України, зі свого боку, зазначають, що зараз відомство вивчає позицію НТГЕІ, і на основі цього ухвалюватиме рішення щодо додаткових доз вакцини та ревакцинації українців.

Докладніше читайте у статті "Третя доза. Коли в Україні почнеться ревакцинація та хто першим отримає бустер".