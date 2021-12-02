Третя доза. Коли в Україні почнеться ревакцинація та хто першим отримає бустер

Українці все частіше порушують питання отримання бустерної дози вакцини від COVID-19. Однак у МОЗ наполягають, що в пріоритеті досі імунізація населення двома дозами. Коли людям варто розраховувати на ревакцинацію і чому для бустера не використовували незатребувані препарати AstraZeneca.

У Facebook-групі "COVID-19 в Україні" у коментарях все частіше постають питання про те, коли ж у країні стартує ревакцинація. "Може, і нам уже треба вимагати третю бустерну дозу, бо це теж, з огляду на ситуацію, недотримання наших конституційних прав", — пише, наприклад, користувачка Наталія Піщенко.

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Обговорення ревакцинації особливо пожвавилося після того, як стало відомо, що МОЗ утилізує сотні тисяч доз вакцини, у яких закінчився термін придатності. Виникає питання: чому, коли стало зрозуміло, що препарати все одно не встигнуть використати для першої та другої доз, їх не застосували як бустер або додаткову дозу? Фокус запитав про це в МОЗ і Федора Лапія, імунолога та голови Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики.

Ревакцинальна або бустерна доза вводиться для посилення імунної відповіді / ефективності вакцини, яка з часом знижується.

вводиться для посилення імунної відповіді / ефективності вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза вводиться для посилення захисту в людей, які мають за станом здоров'я (наприклад, в імунокомпроментованих пацієнтів) ефективність вакцини нижче, ніж у цілому в популяції.

Бустери дедалі актуальніші. Коли розпочнеться ревакцинація в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит Фокусу розповіли, що станом на 1 листопада в країні залишалося понад 400 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 31 жовтня 2021 року. Усі протерміновані препарати вилучили з пунктів вакцинації для утилізації. Також в Україні залишалося майже 300 тис. доз AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада. Усі вакцини, які не встигли використати, знищать.

Українці, які належать до групи ризику за станом здоров'я та отримали вакцину ще на перших етапах, уже зараз мають додатково вакцинуватися для посилення захисту

У відомстві наголосили, що пріоритетом зараз залишається імунізація населення двома дозами вакцини. Однак МОЗ розглядає можливість проведення курсу ревакцинації в 2022 році для тих, хто в 2021-му пройшов повний курс щеплень.

"Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) як незалежний дорадчий орган міністерства надала рекомендації щодо введення додаткових і бустерних доз вакцин проти COVID-19", — додали в пресслужбі. Наразі відомство вивчає позицію НТГЕІ та на основі цього ухвалюватиме рішення про ревакцинацію.

Тим часом, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 19 листопада в ефірі програми "Сніданок з "1+1"" розповів, що в країні введуть імунізацію бустерною дозою лише після того, як 60% дорослого населення України отримають як мінімум одну дозу вакцини. Станом на 27 листопада вакциновано 32% українців, і, судячи з темпів, вийти до зазначеного головою МОЗ показника вдасться ще дуже нескоро.

Закордонний досвід показує, що ревакцинація допомагає значно зменшити ризики. В Ізраїлі третю дозу вакцини Pfizer для людей старше 60 років затвердили 30 липня. Учені з Гарварду досліджували отримані в Ізраїлі дані та дійшли висновку, що для тих, хто отримав бустерну дозу, ризик госпіталізації знизився на 93%, а ймовірність ускладнень під час хвороб — на 92%. Результати дослідження було опубліковано 29 жовтня у журналі The Lancet.

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Не менш важливі дані отримали і під час вивчення ревакцинації у Чилі. Міністерство охорони здоров'я країни опублікувало інформацію, що після двох доз препарату CoronaVac третя доза вакцини AstraZeneca (яка в Україні виявилася не надто затребуваною) збільшує рівень захисту від інфікування коронавірусом із 50% до 90,5%.

Навіть якщо не брати до уваги ефективність вакцинального захисту, для українців питання бустерних доз може стати актуальним через пропозицію Європейської комісії змінити правила в'їзду в країни Євросоюзу для іноземців. Планується скоротити термін дії сертифікату вакцинації з 12 до 9 місяців. Для його продовження потрібна ревакцинація. За попередньою інформацією, нові правила запровадять з 10 січня 2022 року.

Посилити захист

Докладніше про те, чому препарати AstraZeneca як бустерні дози не могли використовувати в Україні для тих, хто отримав вакцину ще на перших етапах вакцинальної кампанії, розповів імунолог Федір Лапій. Справді, НТГЕІ розробила низку рекомендацій щодо ревакцинації українців. Відповідно до них, бустерні дози насамперед мають отримати громадяни з групи ризику за професійними ознаками, тобто медики та працівники установ інтернатного типу, але лише через шість місяців після другої дози вакцини.

Для українців питання бустерних доз може стати актуальним через пропозицію Європейської комісії змінити правила в'їзду в країни Євросоюзу.

Прищеплювальна кампанія від COVID-19 стартувала в Україні 24 лютого, але українці на перших етапах прищеплювалися лише препаратами AstraZeneca (вона ж CoviShield) та CoronaVac (із 25 березня). Інтервал між першою та другою дозами для AstraZeneca становив до 12 тижнів, для CoronaVac — 28 днів. За офіційними даними, станом на 26 квітня повний курс вакцинації в Україні пройшли лише п'ять осіб. "Другу дозу пріоритетні групи отримували лише в середині травня", — додає експерт. Іншими словами, питання бустерних доз уже цієї осені було актуальним для дуже вузького кола українців.

"Звичайно, ми ще повертатимемося до теми ревакцинації. По-перше, в Україні виникає профіцит доз, тобто препарати залишаються. По-друге, ЄС скорочує термін дії сертифікатів про вакцинацію до дев'яти місяців", — коментує імунолог. Проте питання бустерів для всіх груп населення ще додатково розглядатиметься.

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Інша річ — додаткова доза вакцини. Як пояснює Федір Лапій, НТГЕІ 18 жовтня рекомендувало вводити третю дозу імунокомпроментованим пацієнтам щонайменше через 28 днів після отримання другої дози препарату. Оптимально робити таке щеплення у період до трьох місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Іншими словами, українці, які належать до групи ризику за станом здоров'я та отримали вакцину ще на перших етапах, уже зараз мають додатково вакцинуватися для посилення захисту.

"Щоб наші рекомендації набрали чинності, їх має офіційно затвердити МОЗ своїм наказом. Є певні технічні моменти: як ці дози вноситимуться в електронну систему, підтягуватимуться в "Дію" тощо, що теж має бути погоджено", — підкреслює імунолог. І тут йдеться вже навіть не про вакцину AstraZeneca, утилізовану за непотрібністю, а про будь-які препарати, які є в Україні та їх також можна використовувати для посилення захисту.