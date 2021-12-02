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Третья доза. Когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер

Евгения Королёва
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Фото: Getty Images

Украинцы все чаще поднимают вопрос получения бустерной дозы вакцины от COVID-19. Однако в Минздраве настаивают, что в приоритете до сих пор иммунизация населения двумя дозами. Когда людям стоит рассчитывать на ревакцинацию и почему для бустера не использовали невостребованные препараты AstraZeneca.

В Facebook-группе "COVID-19 в Україні" в комментариях все чаще появляются вопросы о том, когда же в стране стартует ревакцинация. "Может, и нам уже надо потребовать третью бустерную дозу, потому что это тоже, с учетом ситуации, несоблюдение наших конституционных прав", — пишет, к примеру, пользователь Наталья Пищенко.

Обсуждение ревакцинации особенно оживилось после того, как стало известно, что Минздрав утилизирует сотни тысяч доз вакцины, у которых истек срок годности. Возникает вопрос: почему, когда стало понятно, что препараты все равно не успеют использовать для первой и второй доз, их не применили в качестве бустера или дополнительной дозы? Фокус спросил об этом у Минздрава и Федора Лапия, иммунолога и главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

  • Ревакцинальная или бустерная доза вводится для усиления иммунного ответа/эффективности вакцины, которая со временем снижается.
  • Дополнительная доза вводится для усиления защиты у людей, у которых по состоянию здоровья (к примеру, у иммунокомпроментированных пациентов) эффективность вакцины ниже, чем в целом по популяции.

Бустеры все актуальнее. Когда начнется ревакцинация в Украине

В Министерстве здравоохранения в ответ на запрос Фокуса рассказали, что по состоянию на 1 нояб­ря в стране оставалось более 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября 2021 года. Все просроченные препараты изъяли из пунктов вакцинации для утилизации. Также в Украине оставалось около 300 тыс. доз AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Все вакцины, которые не успели использовать, уничтожат.

Украинцы, которые относятся к группе риска по состоянию здоровья и получили вакцину еще на первых этапах, уже сейчас должны дополнительно вакцинироваться для усиления защиты

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом сейчас остается иммунизация населения двумя дозами вакцины. Однако Минздрав рассматривает возможность проведения курса ревакцинации в 2022 году для тех, кто в 2021-м прошел полный прививочный курс.

"Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) как независимый совещательный орган министерства предоставила рекомендации относительно введения дополнительных и бустерных доз вакцин против COVID-19", — добавили в пресс-службе. Сейчас ведомство изучает позицию НТГЭИ и на основе этого будет принимать решение о ревакцинации.

Между тем министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 ноября в эфире программы "Завтрак с "1+1" рассказал, что в стране введут иммунизацию бустерной дозой лишь после того, как 60% взрослого населения Украины получат как минимум одну дозу вакцины. По состоянию на 27 ноября вакцинировано 32% украинцев, и, судя по темпам, выйти к обозначенному главой Минздрава показателю удастся еще очень нескоро.

Зарубежный опыт показывает, что ревакцинация помогает значительно сократить риски. В Израиле третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 60 лет утвердили 30 июля. Ученые из Гарварда исследовали полученные в Израиле данные и пришли к выводу, что для получивших бустерную дозу риск госпитализации снизился на 93%, а вероятность осложнений в ходе болезней — на 92%. Результаты исследования были опубликованы 29 октября в журнале The Lancet.

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Не менее важные данные получили и в ходе изучения ревакцинации в Чили. Министерство здравоохранения страны опубликовало информацию, что после двух доз препарата CoronaVac третья доза вакцины AstraZeneca (которая в Украине оказалась не слишком востребованной) увеличивает уровень защиты от инфицирования коронавирусом с 50% до 90,5%.

Даже если не принимать во внимание эффективность вакцинальной защиты, для украинцев вопрос бустерных доз может стать актуальным из-за предложения Европейской комиссии изменить правила въезда в страны Евросоюза для иностранцев. Планируется сократить срок действия сертификата вакцинации с 12 до девяти месяцев. Для его продления как раз потребуется ревакцинация. По предварительной информации, новые правила введут с 10 января 2022 года.

Усилить защиту

Более подробно о том, почему препараты AstraZeneca в качестве бустерных доз не могли использовать в Украине для тех, кто получил вакцину еще на первых этапах вакцинальной кампании, рассказал иммунолог Федор Лапий. Действительно, НТГЭИ разработала ряд рекомендаций относительно ревакцинации украинцев. Согласно им, бустерные дозы в первую очередь должны получить граждане из группы риска по профессиональным признакам, то есть медики и работники учреждений интернатного типа, но лишь через шесть месяцев после второй дозы вакцины.

Для украинцев вопрос бустерных доз может стать актуальным из-за предложения Европейской комиссии изменить правила въезда в страны Евросоюза

Прививочная кампания от COVID-19 стартовала в Украине 24 февраля, но украинцы на первых этапах прививались только препаратами AstraZeneca (она же CoviShield) и CoronaVac (с 25 марта). Интервал между первой и второй дозами для AstraZeneca составлял до 12 недель, для CoronaVac — 28 дней. По официальным данным, по состоянию на 26 апреля полный курс вакцинации в Украине прошли всего пять человек. "Вторую дозу приоритетные группы получали лишь в середине мая", — добавляет эксперт. Другими словами, вопрос бустерных доз уже этой осенью был актуален для очень узкого круга украинцев.

"Конечно, мы еще будем возвращаться к теме ревакцинации. Во-первых, в Украине возникает профицит доз, то есть препараты остаются. Во-вторых, ЕС сокращает срок действия сертификатов о вакцинации до девяти месяцев", — комментирует иммунолог. Тем не менее вопрос бустеров для всех групп населения еще будет дополнительно рассматриваться.

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Другое дело — дополнительная доза вакцины. Как объясняет Федор Лапий, НТГЭИ 18 октября рекомендовало вводить третью дозу иммунокомпроментированным пациентам как минимум через 28 дней после получения второй дозы препарата. Оптимально делать такую прививку в период до трех месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Другими словами, украинцы, которые относятся к группе риска по состоянию здоровья и получили вакцину еще на первых этапах, уже сейчас должны дополнительно вакцинироваться для усиления защиты.

"Чтобы наши рекомендации вступили в силу, их должен официально утвердить Минздрав своим приказом. Есть определенные технические моменты: как эти дозы будут вноситься в электронную систему, подтягиваться в "Дію" и т. д., что тоже должно быть согласовано", — подчеркивает иммунолог. И здесь речь идет уже даже не о вакцине AstraZeneca, утилизированной за ненадобностью, а о любых препаратах, которые есть в наличии в Украине и их также можно использовать для усиления защиты.