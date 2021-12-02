Иммунокомпроментированные пациенты должны получить дополнительную дозу вакцины, — эксперт

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует третью дополнительную дозу вакцины для отдельных групп с проблемным иммунитетом

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) еще 18 октября рекомендовала вводить третью дозу иммунокомпроментированным пациентам как минимум через 28 дней после получения второй дозы препарата. Оптимально делать такую прививку в период до трех месяцев после завершения полного курса вакцинации. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Третья доза. Когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер".

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Украинцы, находящиеся в группе риска по состоянию здоровья и получившие вакцину на первых этапах, уже сейчас должны дополнительно вакцинироваться для усиления защиты. "Чтобы наши рекомендации вступили в силу, их должен официально утвердить Минздрав своим приказом. Есть определенные технические моменты — как эти дозы будут вноситься в электронную систему, подтягиваться в "Дію" и так далее, что тоже должно быть согласовано", — рассказывает иммунолог Федор Лапий, глава НТГЭИ.

В Министерстве здравоохранения Украины, в свою очередь, отмечают, что сейчас ведомство изучает позицию НТГЭИ, и на основе этого будет принимать решение о дополнительных дозах вакцины и ревакцинации украинцев.

Подробнее читайте в статье "Третья доза. Когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер".