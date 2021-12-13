В Украине будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Третья доза вакцины будет рассчитана на пациентов, которые имеют проблемы с иммунитетом.

Украинцам будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Речь не идет о бустерной дозе, а именно о дополнительной прививке, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

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Известно, что глава Минздрава 13 декабря подпишет приказ о введении дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, это одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Бустерная доза отличается от дополнительной дозы вакцины тем, что ее вводят спустя некоторое время после двух предыдущих вакцинаций чтобы усилить иммунитет, поскольку со временем защита снижается.

Дополнительная доза добавляется к первичной схеме вакцинации для тех, кто имеет серьезные проблемы с иммунитетом, и для которых две дозы не так эффективны.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что третью дозу будут вводить людям по состоянию здоровья.

"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, кто имеет имуноскомпроментированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины", – сказал чиновник.

Напомним, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики еще в октябре рекомендовала вводить третью дозу иммунокомпроментированным пациентам как минимум через 28 дней после получения второй дозы препарата.