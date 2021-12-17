Украинцев начали прививать третьей дозой вакцины против COVID-19: кому она положена

Дополнительную дозу вакцины можно получить за 28-90 дней после второй, независимо от того, какой вакциной вы привились.

Украинцам начали давать дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса. Ее рекомендуют вводить людям, которые имеют проблемы со здоровьем и иммунитетом, сообщает Минздрав.

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За прошедшие сутки, 16 декабря, таких вакцин ввели всего 14. В целом по стране за 24 часа провели почти 133 тысячи вакцинаций: из них почти 44 тысячи это первая доза, а на вторую пришлось около 89 тысяч.

Министерство здравоохранение советует делать дополнительную — третью дозу вакцины людям, перенесшим трансплантацию, больным раком; тем, кто лечиться гормонами и ВИЧ-инфицированным.

Также рекомендуется дополнительная доза для людей возрастом 60+, которые уже предварительно получили две дозы. Полный список тех, кому ведомство советует третий раз пройти эту процедуру, по ссылке.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, чем отличается дополнительная (3) доза вакцины против коронавируса от бустерной прививки.