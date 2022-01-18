Компания Moderna создает единую вакцину против Covid-19 и гриппа: когда появится

Американская компания планирует за два года создать единую вакцину, которая защитит от коронавируса, гриппа и от респираторно-синцитиального вируса.

По словам исполнительного директора компании Moderna Стефана Банселя, комбинированная вакцина, которая защитит от Covid-19, от гриппа и от распространенного респираторно-синцитиального вируса, который поражает нижние дыхательные пути, будет готова к применению к концу 2023 года, сообщает The Guardian.

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Стефан Бансель говорит, что это будет единая бустерная вакцина для защиты от нескольких болезней одновременно.

"Мы планируем создать комбинированную бустерную вакцину, чтобы делать бустерный укол раз в год, и чтобы не было проблем, когда люди не хотят делать две-три инъекции зимой. Я думаю к осени 2023 года все будет готово и перед новым зимним сезоном ее можно будет использовать", — говорит Бансель.

В 2021 году Национальная служба здравоохранения Англии заверила общественность в том, что одновременные прививки от гриппа и Covid не влияют на иммунный ответ организма.

"Сейчас эта вакцина дорабатывается. В ближайшее время мы начнем клинические испытания. Уже в марте мы сможем предоставить первые данные испытаний регулирующим органам, чтобы определить наши действия в будущем", — говорит Бансель.

По словам Дариуса Хьюза, исполнительного директора Moderna в Великобритании, сейчас в приоритете создание вакцины, которая будет защищать от штамма Омикрон. Дальнейшие шаги компании будут сосредоточены на создании комбинированной вакцины, которая защитит и от коронавируса, и от гриппа, и от респираторно-синцитиального вируса. Он также подтвердил, что в планах компании представить вакцину осенью 2023 года.

Напоминаем, что Минздрав Украины объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозой вакцины против Covid-19.

Фокус уже писал о том, что украинцев начали прививать третьей дозой вакцины против коронавируса и рассказал кому она положена.