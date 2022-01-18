Компания Moderna создает единую вакцину против Covid-19 и гриппа: когда появится
Американская компания планирует за два года создать единую вакцину, которая защитит от коронавируса, гриппа и от респираторно-синцитиального вируса.
По словам исполнительного директора компании Moderna Стефана Банселя, комбинированная вакцина, которая защитит от Covid-19, от гриппа и от распространенного респираторно-синцитиального вируса, который поражает нижние дыхательные пути, будет готова к применению к концу 2023 года, сообщает The Guardian.
Стефан Бансель говорит, что это будет единая бустерная вакцина для защиты от нескольких болезней одновременно.
"Мы планируем создать комбинированную бустерную вакцину, чтобы делать бустерный укол раз в год, и чтобы не было проблем, когда люди не хотят делать две-три инъекции зимой. Я думаю к осени 2023 года все будет готово и перед новым зимним сезоном ее можно будет использовать", — говорит Бансель.
В 2021 году Национальная служба здравоохранения Англии заверила общественность в том, что одновременные прививки от гриппа и Covid не влияют на иммунный ответ организма.
"Сейчас эта вакцина дорабатывается. В ближайшее время мы начнем клинические испытания. Уже в марте мы сможем предоставить первые данные испытаний регулирующим органам, чтобы определить наши действия в будущем", — говорит Бансель.
По словам Дариуса Хьюза, исполнительного директора Moderna в Великобритании, сейчас в приоритете создание вакцины, которая будет защищать от штамма Омикрон. Дальнейшие шаги компании будут сосредоточены на создании комбинированной вакцины, которая защитит и от коронавируса, и от гриппа, и от респираторно-синцитиального вируса. Он также подтвердил, что в планах компании представить вакцину осенью 2023 года.
Напоминаем, что Минздрав Украины объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозой вакцины против Covid-19.
Фокус уже писал о том, что украинцев начали прививать третьей дозой вакцины против коронавируса и рассказал кому она положена.