Минздрав разъяснил разницу между бустерной и дополнительной дозой вакцины против COVID-19

В ходе общения с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что бустерную дозу вводят для усиления эффективности вакцины, а дополнительную получают люди из повышенной группы риска.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, чем бустерная доза вакцины против коронавируса отличается от дополнительной. Его слова приводит агентство "Укринформ".

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По словам министра здравоохранения, бустерную дозу вводят для усиления эффективности вакцины, которая снижается со временем. Дополнительную же дозу необходимо вводить людям из группы повышенного риска, которым двух доз недостаточно для формирования иммунной защиты организма от COVID-19.

Минздрав поддерживает Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунофилактики, которая призывает к ревакцинации независимо от вакцины, полученной во время первого курса. Согласно рекомендации специалистов, бустерную дозу лучше всего получить в период между 181-м и 270-м днями после получения последней прививки.

Виктор Ляшко добавил, что ревакцинацию в Украине запустили в первую очередь для работников медицинских учреждений и интернатов, которые находятся в группе ризка. Ее разрешают вводить как минимум через шесть месяцев после завершения основного курса. Пока такую дозу получили 367 человек. После ревакцинации гражданам обязаны выдать соответствующий документ, который будет действовать 270 дней с момента второго укола.

"По рекомендациям НТГЭИ, ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Moderna и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите м-РНК вакциной", — объяснил министр.

Дополнительную дозу вводят уже 28 дней спустя после второй дозы основного курса, а оптимально — до трех месяцев. Необходимо использовать ту же вакцину, что и во время основного курса, но если ее нет, возможна комбинация по утвержденной медиками схеме.

К примеру, в дополнительной дозе нуждаются люди с ВИЧ-инфекцией, раком крови разных типов, аутоиммунными заболеваниями, а также те, кто пережил трансплантацию органов или стволовых клеток, проходят иммуносупрессивную или имуномоделирующую терапию, химиотерапию или облучение, получали большие дозы стероидов месяцем ранее.

Виктор Ляшко подчеркнул, что это неполный список условий, при которых людям может потребоваться дополнительная вакцинация. В случае любого лечения, которое могло повлиять на иммунитет, следует проконсультироваться с врачами, которые в случае необходимости выдадут направление. С таким документом можно записаться и прийти на прививку в любой пункт вакцинации. При этом дополнительная доза не влияет на срок действия COVID-сертификатов, ведь в расчет принимается только время введения второй дозы.

Ранее стало известно, что в Украине запускают ревакцинацию против COVID-19. По решению Минздрава, медики будут использовать исключительно м-РНК вакцины.