В Украине запускают ревакцинацию против COVID-19: кто сможет получить бустерную дозу

Предполагается, что медики и работники интернатов смогут получить третью прививку через шесть месяцев после окончания процесса иммунизации. При этом использовать будут только мРНК-вакцины.

В Украине с сегодняшнего дня вводят ревакцинацию от COVID-19. В настоящее время получить третью дозу вакцины могут медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указанные категории смогут получить дополнительную прививку через шесть месяцев после завершения процесса иммунизации. Соответствующее решение Минздрав принял своим приказом 2849.

При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Для ревакцинальной дозы будут использоваться исключительно мРНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной предварительно привит человек.

В Минздраве обещают, что генерация COVID-сертификата после получения бустерной дозы будет доступна в ближайшее время.

Подчеркивается, что получение дополнительной дозы для людей с иммунодефицитом остается без изменений. Они могут получить третью прививку через 28 дней после основного курса вакцинации, однако без продления срока действия сертификата.

В Минздраве объясняют свое решение соблюдением временных рекомендаций ВОЗ от 10 августа 2021 года, в которых говорится, что в связи с нехваткой COVID-вакцин в мире бустерную дозу следует применять только для уязвимых категорий населения или в случае появления информации о том, что с течением времени двух доз вакцины будет недостаточно для требуемой защиты.

Напомним, Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию 70% украинцев.