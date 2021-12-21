Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию 70% украинцев (видео)

В следующем году Украина гарантированно получит 25 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech, 6,5 млн препарата CoronaVac и 10 млн доз через механизм COVAX.

У Украины есть договоренности на поставку в 2022 году почти 42 миллионов доз вакцины против COVID-19, которых хватит для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны. Об этом на брифинге 21 декабря заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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По словам Кузина, в следующем году Украина получит 25 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech, 6,5 млн — CoronaVac, и 10 млн доз через механизм COVAX.

"То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% взрослого населения страны имели полноценную ревакцинацию двумя дозами", — отметил замминистра.

Также Кузин подчеркнул преимущества иммунитета, полученного вследствие вакцинации, к коронавирусной болезни.

"Отдельно хотел бы обратиться к тем гражданам, которые считают, что естественный иммунитет вследствие перенесенного ковида, защитит их от коронавирусной болезни. Отмечаю, что риски от коронавируса остаются чрезвычайно большими. Так, ковид уже унес жизни 93 тысяч человек, вакцинация – ни одной. Именно COVID-19 оставляет после себя длительные последствия для здоровья, в частности "постковидный синдром". В то же время вакцинация — это управляемый способ сформировать иммунитет к коронавирусу без рисков для здоровья", — отметил санврач.

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На данный момент более 13 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки. Так, с начала кампании вакцинации в Украине привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего в стране проведено 27 484 089 прививок.

Бустерная вакцинация в Украине

Медицинская система Украины, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, уже готова к запуску кампании бустерной вакцинации населения.

Бустерные вакцины от коронавируса начнут вводить жителям Украины после того, как ЕС одобрит предложение ученых относительно 9-месячного интервала между дозами препарата.

Ранее Фокус писал о том, когда в Украине начнется ревакцинация и кто первым получит бустер.