МОЗ планує в наступному році провести ревакцинацію 70% українців (відео)

Наступного року Україна гарантовано отримає 25 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech, 6,5 млн препарату CoronaVac, та 10 млн доз через механізм COVAX.

Україна має домовленості на постачання у 2022 році майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, яких вистачить для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни. Про це під час брифінгу 21 грудня заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За словами Кузіна, в наступному році Україна отримає 25 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech, 6,5 млн — CoronaVac, та 10 млн доз через механізм COVAX.

"Тобто у нас вже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію двома дозами", — зазначив заступник міністра.

Також Кузін наголосив на перевагах імунітету, отриманого внаслідок вакцинації, до коронавірусної хвороби.

"Окремо хотів би звернутись до тих громадян, які вважають, що природний імунітет унаслідок перенесеного ковіду, захистить їх від коронавірусної хвороби. Наголошую, що ризики від коронавірусу залишаються надзвичайно великими. Так, ковід вже забрав життя 93 тисяч людей, вакцинація – жодного. Саме COVID-19 залишає після себе тривалі наслідки для здоров’я, зокрема "постковідний синдром". У той самий час вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров’я", – зазначив санлікар.

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Наразі понад 13 млн українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення. Так, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом в країні проведено 27 484 089 щеплень.

Бустерна вакцинація в Україні

Медична система України, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вже готова для запуску кампанії бустерної вакцинації населення.

Тож бустерні вакцини від коронавірусу почнуть вводити жителям України після того, як ЄС схвалить пропозицію вчених щодо 9-місячного інтервалу між дозами препарату.

Раніше Фокус писав про те, коли в Україні почнеться ревакцинація та хто першим отримає бустер.