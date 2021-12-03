Ляшко розповів, коли в Україні схвалять бустерну вакцину від коронавірусу (відео)

Медсистема, за словами голови МОЗ, вже готова для запуску кампанії із запровадження додаткових вакцин населенню.

Бустерні вакцини від коронавірусу почнуть вводити громадянам України після того, як Євросоюз схвалить пропозицію вчених щодо 9-місячного інтервалу між дозами препарату. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, в квітні 2022 року курс ревакцинації потрібно буде проходити першою категорією осіб, які пройшли повний курс вакцинації навесні минулого року.

Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ поки що розглядає лише сценарій ревакцинації населення від коронавірусу, а введення бустерних доз можливе лише після рішення Європейського Союзу.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що вчені запропонували керівництву ЄС схвалити 9-місячний інтервал між дозами препарату, щоб запровадження "бустерів" почалося якомога раніше.

"Якщо ухвалять пропозицію вчених (9-місячний інтервал між дозами — ред.), схвалять на рівні парламенту (Європарламенту — ред.), то ми будемо готові повторити це все на території України", — додав Віктор Ляшко в кулуарах і навів приклад. COVID-сертифікати, розробку яких Київ погоджував з європейським законодавством.

Підсумовуючи, глава МОЗ заявив, що Україна вже технічно готова для старту кампанії з введення бустерних вакцин від коронавірусу і за необхідності влада може розширити вікову категорію для отримання додаткової дози.

На відео — з 10:20.

[ + – ] Віктор Ляшко розповів, коли в Україні схвалять бустерні вакцини

Раніше Віктор Ляшко попереджав, що Україна готова запустити додаткову вакцинацію у 2022 році. За словами міністра, бустерні дози препарату від COVID-19 почнуть вводити після того, як понад 50% дорослого населення буде щеплено хоча б однією дозою вакцини.

Також Фокус у своїй статті пояснював, коли в Україні стартує додаткова вакцинація та хто першим отримає бустерну дозу препарату від коронавірусу.