"Ми запустимо бустер": Україна буде готова до додаткової вакцинації з 2022-го (відео)

Бустерну дозу, за словами голови МОЗ Віктора Ляшка, буде введено після того, як більше половини населення буде щеплено хоча б однією дозою.

Україна планує запровадити додаткові (бустерні) щеплення від COVID-19 із початку 2022 року. Для цього Міністерство охорони здоров'я підписало контракти на додаткові поставки вакцини наступного року. Про це в інтерв'ю BBC Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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[ + – ] Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко про бустерні щеплення в Україні

За словами міністра, прогнозувати нову хвилю захворюваності на COVID-19 досить складно. При цьому він зазначив, що якщо не втрутяться нові мутації коронавірусу, то нова хвиля очікується вже наприкінці січня наступного року.

У таких умовах українцям можуть рекомендувати бустерні щеплення, проте для цього потрібне виконання деяких умов.

"Якщо українці масово підуть і зроблять щеплення і в нас буде вакциновано першим щепленням хоча б 60% або двома дозами 50% населення, як міністр охорони здоров'я я відразу ж ухвалю рішення, і ми запустимо бустер", — заявив Ляшко.

Проте міністр переконаний у тому, що в пріоритеті вакцинація тих людей, які взагалі не щеплені, а таких в Україні понад 10 млн осіб. Тому головною метою найближчим часом для міністерства є щепити більше 70% українців хоча б однією дозою.

Раніше повідомлялося, що Віктор Ляшко не підтвердив інформацію про те, що на Закарпатті відкрився перший пункт анонімної вакцинації, де вакцинують навіть громадян із підробленими сертифікатами.

Генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що існуючі вакцини від коронавірусу, ймовірно, будуть малоефективними проти нового штаму "Омікрон", а розробка спеціальної бустерної дози проти нього займе місяці.