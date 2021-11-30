"Мы запустим бустер": Украина будет готова к дополнительной вакцинации с 2022-го (видео)

Бустерная доза, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, будет введена после того, как больше половины населения будут привиты хотя бы одной дозой.

Украина планирует ввести дополнительные (бустерные) прививки от COVID-19 с начала 2022 года. Для этого Министерство здравоохранения уже подписало контракты на дополнительные поставки вакцины в следующем году. Об этом в интервью "BBC Украина" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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[ + – ] Министр здравоохранения Виктор Ляшко о бустерных прививках в Украине

По словам министра, прогнозировать новую волну заболеваемости на COVID-19 достаточно сложно. При этом он отметил, что если не вмешаются новые мутации коронавируса, то новая волна ожидается уже в конце января следующего года.

В таких условиях украинцам могут рекомендовать бустерные прививки, однако для этого необходимо выполнение некоторых условий.

"Если украинцы массово пойдут и сделают прививки и у нас будет вакцинировано первой прививкой хотя бы 60% или двумя дозами 50% населения, как министр здравоохранения я сразу же приму решение, и мы запустим бустер", — заявил Ляшко.

Тем не менее министр убежден в том, что в приоритете вакцинация тех людей, которые вообще не привиты, а таких в Украине более 10 млн человек. Поэтому главной целью в ближайшее время для министерства — это привить больше 70% украинцев хотя бы одной дозой.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко не подтвердил информацию о том, что в Закарпатской области открылся первый пункт анонимной вакцинации, где вакцинируют даже граждан с поддельными сертификатами.

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что ныне существующие вакцины от коронавируса, вероятно, будут малоэффективны против нового штамма "Омикрон", а разработка специальной бустерной дозы против него займет месяцы.