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"Мы запустим бустер": Украина будет готова к дополнительной вакцинации с 2022-го (видео)

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Виктор Ляшко, глава Минздрава
Фото: "Главком" | Виктор Ляшко

Бустерная доза, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, будет введена после того, как больше половины населения будут привиты хотя бы одной дозой.

Украина планирует ввести дополнительные (бустерные) прививки от COVID-19 с начала 2022 года. Для этого Министерство здравоохранения уже подписало контракты на дополнительные поставки вакцины в следующем году. Об этом в интервью "BBC Украина" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко о бустерных прививках в Украине

По словам министра, прогнозировать новую волну заболеваемости на COVID-19 достаточно сложно. При этом он отметил, что если не вмешаются новые мутации коронавируса, то новая волна ожидается уже в конце января следующего года.

В таких условиях украинцам могут рекомендовать бустерные прививки, однако для этого необходимо выполнение некоторых условий.

"Если украинцы массово пойдут и сделают прививки и у нас будет вакцинировано первой прививкой хотя бы 60% или двумя дозами 50% населения, как министр здравоохранения я сразу же приму решение, и мы запустим бустер", — заявил Ляшко.

Тем не менее министр убежден в том, что в приоритете вакцинация тех людей, которые вообще не привиты, а таких в Украине более 10 млн человек. Поэтому главной целью в ближайшее время для министерства — это привить больше 70% украинцев хотя бы одной дозой.

Ранее сообщалось, что Виктор Ляшко не подтвердил информацию о том, что в Закарпатской области открылся первый пункт анонимной вакцинации, где вакцинируют даже граждан с поддельными сертификатами.

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что ныне существующие вакцины от коронавируса, вероятно, будут малоэффективны против нового штамма "Омикрон", а разработка специальной бустерной дозы против него займет месяцы.