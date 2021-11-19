В Украине нет анонимных центров вакцинации, - Ляшко (видео)

По словам главы Минздрава, если с поддельным COVID-сертификатом обратиться к семейному врачу с просьбой вакцинироваться, то медику придется сообщить в полицию.

Информация о том, что в Закарпатской области открылся первый пункт анонимной вакцинации, где вакцинируют даже граждан с поддельными сертификатами, не подтвердилась. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на заявление Виктора Ляшко, возглавляющего Минздрав.

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"Первое, на Закарпатье открылся какой-то анонимный… это фейк. Мы разбираемся, что там открыли", — объяснил министр здравоохранения в эфире телеканала, отметив, что "ковидная амнистия" не предусматривает никакой анонимности.

По его словам, если человек с поддельным сертификатом обратился к семейному врачу с просьбой вакцинироваться и сообщил, что у его сертификат подделан, семейному врачу придется сообщить об этом в полицию.

В дальнейшем, отмечает Ляшко, этого гражданина в судебном порядке амнистируют через суд.

Что будет за подделку сертификата о вакцинации?

Министр здравоохранения также напомнил, что уже существует документ, предполагающий усиление ответственности за использование поддельных COVID-сертификатов. Уголовная ответственность распространяется как на изготовителей сертификатов, так и на пользователей. Но в документе присутствует и поправка о "ковидной амнистии", дающая возможность избежать судебного разбирательства.

Судебное разбирательство в отношении пользователей сертификатов будет отменено, но не в отношении изготовителей. Сейчас ситуация на Закарпатье проверяется. Никакой анонимности быть не должно, отмечает Ляшко.

Напомним, что накануне сообщалось, что в Ужгороде появился первый пункт анонимной вакцинации от коронавирусной инфекции, где каждый желающий может привиться, не сообщая персональные данные.

Ранее Фокус сообщал, что Минздрав планирует усилить ограничения для "желтой" зоны. Чтобы посещать общественные заведения, гражданам в так называемой "желтой" зоне понадобятся документы, подтверждающие полную вакцинацию. Также Министерство здравоохранения собирается усилить карантинные ограничения для регионов из "желтой" зоны.