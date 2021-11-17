В Ужгороде появился пункт анонимной вакцинации от COVID-19

Чтобы привиться, не придется сообщать персональные данные. Достаточно будет указать вымышленный номер, имя и поставить подпись.

В Ужгороде появился медпункт, в котором любой желающий сможет вакцинироваться анонимно, что станет удобной возможностью для граждан с фейковым сертификатом. Или же тех, кто в силу других обстоятельств, например семейных или религиозных, не может вакцинироваться на обычном пункте. Об этом сообщает Zaxid.net.

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По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, чтобы пройти вакцинацию, людям не придется сообщать личные данные (то есть указывать ФИО, дату рождения, или же личный телефонный номер). Можно будет воспользоваться любым вымышленным номером и именем, понадобится также поставить подпись в тексте медицинского соглашения и передать его медработнику, чтобы тот юридически мог вакцинировать человека.

Сообщается, что в анонимный пункт вакцинации не понадобится записываться, работать он будет в режиме 24/7 и в нем люди смогут вакцинироваться всеми разрешенными вакцинами против коронавирусной инфекции.

Автором такой идеи стал Федор Шандр, возглавляющий кафедру социальной работы Ужгородского университета.

По его словам, было проведено исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что у жителей Закарпатской области по меньшей мере 4 тыс. фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Шандр заявляет, что люди, приобретшие фальшивые сертификаты, смогут воспользоваться анонимным кабинетом и спасти свою жизнь.

Ранее Фокус сообщал, что Украина в скором времени может начать производство вакцин от коронавирусной инфекции. Для этой цели Кабинет министров уже снял НДС на оборудование, необходимое для производства необходимых препаратов для борьбы с вирусом.