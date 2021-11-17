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Экономика Вакцинация от коронавируса в Украине

Украина готовится к изготовлению вакцин от COVID-19 (документ)

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заседание Кабмина, правительство
Фото: Кабмин | Денис Шмыгаль

Кабмин освободил от НДС ввоз оборудования для изготовления необходимых для борьбы с вирусом препаратов

Ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19, будет освобождено от НДС. Решение принял Кабинет министров, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам руководителя Кабмина, это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки.

"Для государства — это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок", — сообщил Шмыгаль.

Перечень оборудование и лекарств, которые освобождаются от налога, появился в Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

документ Кабмина
Освобождение от НДС
документ Кабмина
Освобождение от НДС
документ Кабмина
Освобождение от НДС
документ Кабмина
Освобождение от НДС
документ Кабмина
Освобождение от НДС
документ Кабмина
документ Кабмина
документ Кабмина
документ Кабмина
документ Кабмина

Премьер-министр также рассказал, что практически во всех областях процент заболевших коронавирусом падает, так как и количество госпитализаций. По его словам, важную роль в этом сыграли карантинные ограничения, вакцинация и работа украинских медиков.

Еще в начале года Кабмин предоставил налоговую льготу для ряда товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом. В перечень вошли медицинские шапочки и перчатки, медицинские костюмы и очки, препараты железа, Oxygen, Cefoperazone, Ceftazidime. Эти товары освободили от НДС как при ввозе их в Украину, так и при операциях внутри страны.

В конце прошлого года правительство также освободило от НДС импортные вакцины от коронавируса.