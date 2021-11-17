Украина готовится к изготовлению вакцин от COVID-19 (документ)

Кабмин освободил от НДС ввоз оборудования для изготовления необходимых для борьбы с вирусом препаратов

Ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19, будет освобождено от НДС. Решение принял Кабинет министров, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам руководителя Кабмина, это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки.

"Для государства — это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок", — сообщил Шмыгаль.

Перечень оборудование и лекарств, которые освобождаются от налога, появился в Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

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Премьер-министр также рассказал, что практически во всех областях процент заболевших коронавирусом падает, так как и количество госпитализаций. По его словам, важную роль в этом сыграли карантинные ограничения, вакцинация и работа украинских медиков.

Еще в начале года Кабмин предоставил налоговую льготу для ряда товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом. В перечень вошли медицинские шапочки и перчатки, медицинские костюмы и очки, препараты железа, Oxygen, Cefoperazone, Ceftazidime. Эти товары освободили от НДС как при ввозе их в Украину, так и при операциях внутри страны.

В конце прошлого года правительство также освободило от НДС импортные вакцины от коронавируса.