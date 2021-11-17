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Економіка Вакцинація від коронавірусу в Україні

Україна готується до виготовлення вакцин COVID-19 (документ)

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засідання Кабміну, уряд
Фото: Кабмін | Денис Шмигаль

Кабмін звільнив від ПДВ ввезення обладнання для виготовлення необхідних для боротьби з вірусом препаратів.

Ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин і лікарських засобів, які необхідні для лікування COVID-19, буде звільнено від ПДВ. Рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Telegram.

За словами керівника Кабміну, це дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції у дослідження та розробки.

"Для держави — це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах і не залежати від волі інших країн щодо їх постачання", — повідомив Шмигаль.

Перелік обладнання та ліків, що звільняються від податку, з'явився у Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ
Звільнення від ПДВ

Прем'єр-міністр також розповів, що практично у всіх областях відсоток хворих на коронавірус падає, так як і кількість госпіталізацій. За його словами, важливу роль у цьому відіграли карантинні обмеження, вакцинація та робота українських медиків.

Ще на початку року Кабмін надав податкову пільгу для низки товарів, призначених для боротьби з коронавірусом. До переліку увійшли медичні шапочки та рукавички, медичні костюми й окуляри, препарати заліза, Oxygen, Cefoperazone, Ceftazidime. Ці товари звільнили від ПДВ як за ввезення їх в Україну, так і для операцій усередині країни.

Наприкінці минулого року уряд також звільнив від ПДВ імпортні вакцини від коронавірусу.