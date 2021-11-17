Україна готується до виготовлення вакцин COVID-19 (документ)

Кабмін звільнив від ПДВ ввезення обладнання для виготовлення необхідних для боротьби з вірусом препаратів.

Ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин і лікарських засобів, які необхідні для лікування COVID-19, буде звільнено від ПДВ. Рішення ухвалив Кабінет міністрів, повідомив глава уряду Денис Шмигаль у Telegram.

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За словами керівника Кабміну, це дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції у дослідження та розробки.

"Для держави — це можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах і не залежати від волі інших країн щодо їх постачання", — повідомив Шмигаль.

Перелік обладнання та ліків, що звільняються від податку, з'явився у Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

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Прем'єр-міністр також розповів, що практично у всіх областях відсоток хворих на коронавірус падає, так як і кількість госпіталізацій. За його словами, важливу роль у цьому відіграли карантинні обмеження, вакцинація та робота українських медиків.

Ще на початку року Кабмін надав податкову пільгу для низки товарів, призначених для боротьби з коронавірусом. До переліку увійшли медичні шапочки та рукавички, медичні костюми й окуляри, препарати заліза, Oxygen, Cefoperazone, Ceftazidime. Ці товари звільнили від ПДВ як за ввезення їх в Україну, так і для операцій усередині країни.

Наприкінці минулого року уряд також звільнив від ПДВ імпортні вакцини від коронавірусу.