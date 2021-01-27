Уряд розширив перелік медичних препаратів і засобів, що звільнені від ПДВ

Потрапили під податкову пільгу товари, призначені для боротьби з коронавірусом.

Кабінет міністрів 27 січня вніс зміни до Переліку медичних товарів, необхідних для боротьби з COVID-19, що звільняються від податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, до переліку додатково включені :

медичні шапочки

захисні костюми й окуляри

медичні рукавички

препарати заліза

Oxygen

Cefoperazone

Ceftazidime

Повідомляється, що зміни внесені за ініціативою МОЗ.

Товари, включені до переліку, звільняються від ПДВ як при ввезенні їх до України, так і при операціях усередині країни.

Нагадаємо: на початку грудня минулого року Кабмін звільнив від ПДВ вакцини проти коронавірусу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що одна доза препарату, що дає захист від коронавірусу, обійдеться українцю в 7 доларів (приблизно 198 грн). Для повноцінного щеплення необхідно дві дози вакцини, тобто доведеться заплатити до 400 грн.

У НСЗУ заявили, що закладених у бюджеті-2021 грошей недостатньо для вакцинації і лікування українців від COVID-19.