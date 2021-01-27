Правительство расширило перечень медицинских препаратов и средств, которые освобождены от НДС
Попавшие под налоговую льготу товары предназначены для борьбы с коронавирусом.
Кабинет министров 27 января внес изменения в Перечни медицинских товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, в перечни дополнительно включены:
- медицинские шапочки
- защитные костюмы и очки
- медицинские перчатки
- препараты железа
- Oxygen
- Cefoperazone
- Ceftazidime
Сообщается, что изменения внесены по инициативе Минзрава.
Товары, включенные в перечень, освобождаются от НДС как при ввозе их в Украину, так и при операциях внутри страны.
Напомним, в начале декабря прошлого года Кабмин освободил от НДС вакцины против коронавируса.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, обойдется украинцу в 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.
В НСЗУ заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.