В Ужгороді з'явився пункт анонімної вакцинації COVID-19

Щоб вакцинуватись, не доведеться повідомляти персональні дані. Достатньо буде вказати вигаданий номер, ім'я та поставити підпис.

В Ужгороді з'явився медпункт, в якому будь-хто охочий зможе вакцинуватися анонімно, що стане зручною можливістю для громадян із фейковим сертифікатом. Або тих, хто через інші обставини, наприклад сімейні чи релігійні, не може вакцинуватися на звичайному пункті. Про це повідомляє Zaxid.net.

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За словами лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова, щоб пройти вакцинацію, людям не доведеться повідомляти особисті дані (тобто вказувати ПІБ, дату народження, або ж особистий телефонний номер). Можна буде скористатися будь-яким вигаданим номером та ім'ям, треба також поставити підпис у тексті медичної угоди та передати її медпрацівнику, щоб той юридично міг вакцинувати людину.

Повідомляється, що в анонімний пункт вакцинації не доведеться записуватись, працюватиме він у режимі 24/7 і в ньому люди зможуть вакцинуватися всіма дозволеними вакцинами проти коронавірусної інфекції.

Автором такої ідеї став Федір Шандор, який очолює кафедру соціальної роботи Ужгородського університету.

За його словами, було проведено дослідження, результати якого свідчать про те, що мешканці Закарпатської області мають щонайменше 4 тис. фальшивих сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

Шандор заявляє, що люди, які отримали фальшиві сертифікати, зможуть скористатися анонімним кабінетом і врятувати своє життя.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна незабаром може розпочати виробництво вакцин від коронавірусної інфекції. З цією метою Кабінет Міністрів уже зняв ПДВ на обладнання, потрібне для виробництва необхідних препаратів для боротьби з вірусом.