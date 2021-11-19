В Україні немає анонімних центрів вакцинації, — Ляшко (відео)

За словами голови МОЗ, якщо з підробленим COVID-сертифікатом звернутися до сімейного лікаря з проханням вакцинуватися, то медику доведеться повідомити в поліцію

Інформація про те, що на Закарпатті відкрився перший пункт анонімної вакцинації, де вакцинують навіть громадян з підробленими сертифікатами, не підтвердилася. Про це повідомляє ТСН з посиланням на заяву Віктора Ляшка, який очолює МОЗ.

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"Перше, на Закарпатті відкрився якийсь анонімний… це фейк. Ми розуміємо, що там відкрили", — пояснив міністр охорони здоров'я в ефірі телеканалу, зазначивши, що "ковідна амністія" не передбачає жодної анонімності.

За його словами, якщо людина з підробленим сертифікатом звернулася до сімейного лікаря з проханням вакцинуватися і повідомила, що його сертифікат підроблено, сімейному лікарю доведеться повідомити про це в поліцію.

Надалі, зазначає Ляшко, цього громадянина в судовому порядку амністують через суд.

Що буде за підробку сертифіката про вакцинацію?

Міністр охорони здоров'я також нагадав, що вже існує документ, який передбачає посилення відповідальності за використання підроблених COVID-сертифікатів. Кримінальна відповідальність поширюється як на виробників сертифікатів, так і на користувачів. Але в документі є і поправка про "ковідну амністію", що дає можливість уникнути судового розгляду.

Судовий розгляд щодо користувачів сертифікатів буде скасовано, але не щодо виробників. Наразі ситуація на Закарпатті перевіряється. Жодної анонімності бути не повинно, зазначає Ляшко.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що в Ужгороді з'явився перший пункт анонімної вакцинації від коронавірусної інфекції, де кожен охочий може зробити щеплення, не повідомляючи персональних даних.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ планує посилити обмеження для "жовтої" зони. Щоб відвідувати громадські заклади, громадянам у так званій "жовтій" зоні знадобляться документи, які б підтверджували повну вакцинацію. Також Міністерство охорони здоров'я збирається посилити карантинні обмеження для регіонів із "жовтої" зони.