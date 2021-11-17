МОЗ посилить обмеження для "жовтої" зони, — Ляшко

Жителям "жовтої" зони доведеться мати при собі документ про повну вакцинацію для відвідування закладів.

МОЗ має намір посилити карантин для регіонів, які перебувають у "жовтій" зоні. Відвідувачі та працівники закладів мають пройти повний курс вакцинації від коронавірусу, повідомив голова відомства Віктор Ляшко на брифінгу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Міністерство охорони здоров'я вже працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни передбачатимуть, що й у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів", — заявив він.

Станом на 17 листопада в "жовтій" зоні перебувають дві області — Закарпатська та Кіровоградська. Громадянам у цих регіонах не обов'язково мати COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів.

При цьому такі обмеження є актуальними для "червоної" зони, куди входять на сьогодні 18 областей. Із 18 листопада до регіонів із крайнім рівнем епідеміологічної небезпеки приєднається Вінницька область.

"Червона" зона зараз діє у: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. Для відвідування закладів, ТРЦ, масових заходів у цих регіонах потрібно мати при собі документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, або негативний тест на коронавірус. Також дозволяється надавати довідку про одужання.

Зазначимо, що міністр Віктор Ляшко анонсував вихід деяких регіонів із "червоних" зон. Процес може розпочатися вже наступного тижня. Обмеження послаблять у тих областях, де відсоток захворюваності знизився, кількість виписок із ковідних лікарень почала перевищувати кількість госпіталізацій. Сказав глава МОЗ і про те, що зменшилася потреба в ліжках із киснем.

Також Ляшко нещодавно заявляв, що є позитивний сигнал у проходженні піку захворюваності на коронавірус по країні. Він аргументував це тим, що кількість виписок із лікарень пацієнтів із COVID-19 стала вищою на 7% від числа госпіталізованих.