Українські регіони почнуть виходити з "червоної" зони: МОЗ озвучило терміни

За словами голови відомства Віктора Ляшка, перші області можуть залишити "червону" зону карантину вже наступного тижня.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що деякі регіони України можуть залишити "червону" зону карантину вже наступного тижня. Про це він розповів під час брифінгу, що транслювався на Facebook.

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Наразі в "червоній зоні" 18 областей, нагадав голова МОЗ. З 18 листопада до них додасться Вінницька область.

За словами Ляшка, є області, у яких відсоток захворюваності на коронавірус зменшився. У цих регіонах виписок побільшало, ніж госпіталізацій, а відсоток зайнятих ліжок із киснем знизився.

Міністр нагадав, що Херсонська область першою потрапила до "червоної" зони 30 днів тому. Під час минулого спалаху COVID-19 жорсткий карантин послаблювали приблизно після місяця, сказав голова МОЗ.

За інформацією Ляшка, у країні зайнято 64% ​​ліжок з киснем.

Наразі в "червоній зоні" перебуває Київ та такі області:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Херсонська,

Хмельницька,

Черкаська

Чернігівська.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін раніше обіцяв, що на Новий рік можуть не запроваджувати "червоні" зони. Це залежить від дотримання протиепідемічних правил та рівня вакцинації населення.

Фокус раніше писав, що з 12 листопада Черкаська область у "червоній" зоні карантину.