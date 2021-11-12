На Черкащині почав діяти карантин "червоної" зони

Це вже вісімнадцятий регіон України, де було запроваджено найвищий рівень обмежень.

З 00:00 п'ятниці, 12 листопада, на Черкащині почали діяти карантинні обмеження "червоної" зони епідемічної небезпеки. Відповідне рішення у вівторок, 9 листопада, ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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До цього на найвищому рівні обмежень опинилися:

У "помаранчевій зоні", за даними МОЗ, знаходяться Вінницька, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. Закарпатська та Кіровоградська область на сьогодні перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.

Що заборонено у "червоній" зоні:

робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс та адресної доставки;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота освітніх закладів, крім дитсадків та 1-4 класів у школі;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

подорожі між регіонами на транспорті, включаючи потяги, автобуси та літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне або часткове проходження вакцинації.

Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та мають COVID-сертифікат.

Що працює в "червоній" зоні:

банки;

автозаправки;

ветеринарні аптеки;

продовольчі магазини.

За даними Київської школи економіки, до "червоної" зони незабаром можуть потрапити три регіони — Вінницька, Закарпатська та Харківська області.

Раніше Фокус писав, що за минулу добу COVID-19 захворіло 24 058 українців, померло 750 людей з цим діагнозом, госпіталізовано 4 318 пацієнтів.