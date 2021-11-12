В Черкасской области начал действовать карантин "красной" зоны

Это уже восемнадцатый регион Украины, где был введен наивысший уровень ограничений.

С 00:00 пятницы, 12 ноября, в Черкасской области начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны эпидемической опасности. Соответствующее решение во вторник, 9 ноября, приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

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До этого на наивысшем уровне ограничений оказались:

В "оранжевой зоне", по данным Минздрава, находятся Винницкая, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. Закарпатская и Кировоградская область на сегодняшний день пребывают в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Что запрещено в "красной" зоне:

работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном или частичном прохождении вакцинации.

Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.

Что работает в "красной" зоне:

банки;

автозаправки;

ветеринарные аптеки;

продовольственные магазины.

По данным Киевской школы экономики, в "красную" зону вскоре могут попасть три региона — Винницкая, Закарпатская и Харьковская области.

Ранее Фокус писал, что за минувшие сутки COVID-19 заболели 24 058 украинцев, умерли 750 человек с этим диагнозом, госпитализированы 4 318 пациентов.