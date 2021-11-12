В Черкасской области начал действовать карантин "красной" зоны
Это уже восемнадцатый регион Украины, где был введен наивысший уровень ограничений.
С 00:00 пятницы, 12 ноября, в Черкасской области начали действовать карантинные ограничения "красной" зоны эпидемической опасности. Соответствующее решение во вторник, 9 ноября, приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
До этого на наивысшем уровне ограничений оказались:
- Херсонская область;
- Сумская область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Ровенская область;
- Николаевская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Киев;
- Волынская область.
В "оранжевой зоне", по данным Минздрава, находятся Винницкая, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. Закарпатская и Кировоградская область на сегодняшний день пребывают в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Что запрещено в "красной" зоне:
- работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос и адресной доставки;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
- работа образовательных учреждений, кроме детсадов и 1-4 классов в школе;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;
- путешествия между регионами на транспорте, включая поезда, автобусы и самолеты, без наличия отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более, чем за 72 часа до поездки или сертификата о полном или частичном прохождении вакцинации.
Ограничения не распространяются на заведения и мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников до этого прошли полный курс вакцинации от коронавируса и имеют COVID-сертификат.
Что работает в "красной" зоне:
- банки;
- автозаправки;
- ветеринарные аптеки;
- продовольственные магазины.
По данным Киевской школы экономики, в "красную" зону вскоре могут попасть три региона — Винницкая, Закарпатская и Харьковская области.
Ранее Фокус писал, что за минувшие сутки COVID-19 заболели 24 058 украинцев, умерли 750 человек с этим диагнозом, госпитализированы 4 318 пациентов.