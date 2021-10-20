Сумская область присоединится к "красной" зоне: когда ждать усиления карантина

Согласно решению чиновников, новые правила вступят в силу 23 октября. Кроме того, контроль за соблюдением санитарных норм усилят в четырех областях.

В Украине в перечень регионов, которые состоят в "красной" зоне эпидемиологической опасности, добавится еще Сумская область. Нововведение начнет действовать с 00:00 часов 23 октября, сообщается в Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Решение 20 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно информации, в Сумской области с 23 октября начнут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Также на заседании комиссия поручила усилить контроль за соблюдением санитарных норм в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. В этих регионах также увеличат коечный фонд и введут дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, где замечены наибольшие вспышки COVID-19.

В пресс-службе Коронавирус_инфо напомнили в инфографике, что запрещается в "красной" зоне карантина, а какие действия разрешены.

[ + – ] запреты и разрешения "красной" зоны

Какая COVID-картина в Сумской области

В Сумской области за прошедшие сутки, по состоянию на 20 октября, обнаружили более 900 новых случаев коронавируса. Умерли от осложнений болезни 20 человек. С активным диагнозом COVID-19 в регионе сейчас числятся более 10 тысяч человек. За все время пандемии коронавирус в Сумской области зафиксировали у почти 95 тыс.граждан. Выздороветь удалось почти 83 тыс. жителям региона.

COVID-койки в больницах по состоянию на сегодня заполнены на 76%, о чем свидетельствуют данные СНБО. В Глухове и Конотопе загруженность мест в больницах для инфицированных составляет 100%. Достаточно высокий показатель занятости кроватей в медучреждениях также отмечается в Белополье и Охтырке. В Сумах максимальная загруженность коек для зараженных зафиксирована в больницах №4 и №5 — 100% и 96% соответственно.

Палаты интенсивной терапии полностью заполнены в больницах Шостки, Кролевца, Глухова, Белополья, Лебедина и Тростянца. В Сумах полностью заняты палаты интенсивной терапии в больнице №5 и в госпитале для ветеранов.

Фокус ранее писал, что "красная" зона карантина действует уже в пяти областях — Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

Присоединится к "красной" зоне также может и Киев, о чем заявил мэр Виталий Кличко. Чиновник призвал жителей столицы вакцинироваться и назвал это единственной альтернативой локдауну.