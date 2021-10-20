Киев на пороге "красной" зоны карантина, — Кличко

Жителей столицы градоначальник призвал не слушать дикую пропаганду антивакцинаторов и идти прививаться, поскольку это единственная возможность избежать локдауна.

Мер Киева Виталий Кличко сообщил, что столица находится на пороге "красной" зоны из-за количества заболевших коронавирусом за сутки. Единственный выход, чтобы избежать изоляции — это вакцинация, говорится в пресс-службе градоначальника 20 октября.

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Так, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили более 1000 новых случаев COVID-19, 500 человек госпитализировали, а около 30 инфицированных скончались. Отмечается, что большинство тех, кого отвезли в больницу — в тяжелом состоянии.

"Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге красной зоны. Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация. Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов!" — написал мэр.

Согласно информации, 98% госпитализированных с COVID-19 — не привиты. Также Кличко добавил, что летальные исходы в основном приходятся на невакцинированных граждан.

Чиновник отметил, что важно не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных и вакцинация — это единственный путь.

"Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо изоляция!" — цитирует пресс-служба Кличко.

Отметим, что показатель по заболеваемости коронавирусом в Украине за прошлые сутки также неутешительный. По состоянию на 20 октября за прошедшие сутки обнаружили около 19 тысяч инфицированных COVID-19. Летальных исходов — около 500. Побороть болезнь удалось 7605 пациентам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с самыми огромными вызовами за все время пандемии, поскольку количество тяжелых случаев и госпитализаций чрезвычайно высокое. Как известно, пять областей Украины уже находятся в "красной" зоне на сегодня, еще несколько рискуют присоединится к ним в ближайшее время.

Известно, что в Украине среди госпитализированных за последнюю неделю 94,2% больных не были вакцинированы. В связи с этим правительство призывает украинцев прививаться и называет вакцинацию единственной альтернативой введения локдауна.

Фокус ранее писал, что известный доктор Евгений Комаровский также призвал не слушать критиков массовой вакцинации и отметил, что прививка от коронавируса действительно важна, чтобы противостоять болезни.