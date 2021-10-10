Пожалуйста, прививайтесь! Доктор Комаровский призвал не слушать антивакцинаторов

Врач объяснил, после какого типа прививок человек может выделять вирус в окружающую среду.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский уверяет, что человек, сделавший прививку от коронавируса и переживающий острые симптомы после вакцинации, не заразен для окружающих. Об этом он рассказал в комментарии программе "Ранок з Україною", опубликовав видео и на своем YouTube-канале.

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Он подчеркнул, что появление острых симптомов после вакцинации (повышение температуры, катаральные явления) и одновременно заразность возможны только тогда, когда для вакцинации используется живой возбудитель.

"Действительно, существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель. Например, живая вакцина от полиомиелита – капельки (оральная полиомиелитная вакцина). Когда человек получает эту ОПВ, он определенное время выделяет живой вирус в окружающую среду", – пояснил Комаровский.

[ + – ] Доктор Комаровский опроверг "страшилку" антипрививочников о заразности после вакцинации

Что касается вакцин от коронавируса, то ни в одной из них живого возбудителя инфекции нет.

"Во всех вакцинах (против COVID-19) используется либо инактивированный вирус, то есть вирус, лишенный своей заразности, либо фрагмент вируса, конкретно – белок, который является главным источником образования антител. Человек после использования любой вакцины от коронавирусной инфекции не заразен и не представляет собой никакой опасности для окружающих", – заявил Евгений Комаровский.

Врач призвал не верить очередной "страшилке", распространяемой антивакцинаторами, и сделать прививку от опасного вируса.

"Это очередная страшилка, которую распространяют антивакцинаторы. Пожалуйста — не слушайте их, пожалуйста — прививайтесь!" — призвал Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский говорил о том, что третья доза вакцины от коронавируса необходима людям старше 65 лет или тем, у кого есть серьезные проблемы с иммунитетом. Всем остальным она не нужна.