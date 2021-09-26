Доктор Комаровский рассказал, кому нужна третья доза вакцины против COVID-19

Власти США решили, что дополнительная прививка нужна только людям пожилого возраста или имеющим проблемы с иммунной системой.

Врач Евгений Комаровский рассказал, кому нужна третья доза вакцины против коронавируса. Он объяснил необходимость такой меры в эфире программы "Итоги месяца" на телеканале "Украина 24".

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По словам Евгения Комаровского, введение третьей дозы вакцины стало громкой темой для научных дискуссий по всему миру. В итоге Управление США по продовольству и медикаментов (FDA) пришло к выводу, что дополнительная прививка необходима людям старше 65 лет или тем, у кого есть серьезные проблемы с иммунитетом.

"Всем остальным на данном этапе не нужна. Позиция ВОЗ, мы уже об этом говорили, — аморально обсуждать третью дозу в развитых странах, когда в отсталых люди первую не получили. Отдайте свои третьи дозы и не выделывайтесь", — отметил доктор.

По его мнению, после излечения от коронавируса с явными симптомами, человек может шесть месяцев не вакцинироваться — после этого срока уровень антител в организме начнет снижаться. В других случаях украинцам не стоит тратить деньги на исследование относительно наличия антител — лучше сразу записаться на прививку.

Доктор Комаровский также подчеркнул разницу между реакций и осложнениями из-за вакцины. Местная реакция на препараты случается достаточно часто и вызывает дискомфорт — чтобы его знизить, врач порекомендовал приложить холодное к месту укола или принять обезболивающее (ибупрофен или парацетамол). Один из видов реакции — обморок.

"Это важно знать. На сегодня есть два описанных осложнения от вакцин, оба несмертельные, но о них надо знать. Первое — осложнение после введения векторных вакцин. Векторные вакцины, актуальные для жителей нашей страны: Astrazeneca, которая практически кончилась, и, возможно, к нам зайдет Johnson&Johnson. После использования этих вакцин возможны травматические осложнения — образование тромбов", — заявил Комаровский.

По его информации, такие осложнения возникают с частотой 1 на 100 тысяч инъекций, при этом в случае болезни они проявляются гораздо чаще. В группе наибольшего риска находятся молодые женщины 20-50 лет, которые курят, имеют проблемы с венами и пользуются гормональными противозачаточными средствами. Им лучше использовать РНК-вакцины: Pfizer, Moderna, Coronavac.

"Второе осложнение, описанное для мРНК-вакцин — это развитие миокардита, чаще у молодых людей. Это не смертельно, это проходит", — объяснил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский предложил платить украинцам за вакцинацию от коронавируса. По его словам, денежное вознаграждение заставит прививаться даже пожилых людей от 70 лет, которые меньше всего участвуют в кампании по иммунизации.

Доктор Комаровский также рассказал, защищают ли прививки от коронавируса "Дельта". По его словам, существующие препараты помогают организму вырабатывать большое количество антител, которые блокируют даже мутации COVID-19, хотя и с меньшей эффективностью.