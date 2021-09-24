"Каждому по пять тысяч": Комаровский предложил платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 (видео)
Властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.
В Украине нужно денежно поощрять пенсионеров, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19. Об этом в эфире Украина 24 заявил доктор Евгений Комаровский.
По его словам, в Украине карантинные ограничения действуют лишь на бумаге, поэтому людям нужно всегда напоминать о нормах карантина и методах противоэпидемической защиты.
Доктор отметил, что почти у каждого второго украинца имеются антитела, поэтому сейчас властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению.
"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитeлa. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", — подчеркнул Комаровский в эфире телеканала.
В Украина возрастная категория от 70 лет, по словам Комаровского, практически не принимает участие в кампании по иммунизации. Доктор не сомневается, что власти должны денежно поощрять украинских пенсионеров за участие в вакцинации — выплачивать каждому по пять тысяч гривен при условии, если человек получил обе дозы препарата от COVID-19.
"Когда человеку говорят – ты встретишься с вирусом, и у тебя есть риск длительного COVID-19, который будет длиться минимум полгода, ты будешь сходить с ума, у тебя риск примерно 30%. А если ты сделаешь прививку, то риск будет только 3%. Человек на уровне логики и здравого смысла, казалось бы, должен согласиться, но говорит – я все равно не хочу", — добавил Комаровский, объяснив, почему нужно украинцев поощрять за вакцинацию.
Ранее Фокус рассказывал, защищает ли вакцина от коронавируса "Дельта". По словам доктора Комаровского, прививка помогает обеспечить огромное количество антител, однако при условии появления новых мутаций COVID-19 человечеству может понадобится новая вакцина.
Также Фокус сообщал, что в Раде не более 50% вакцинированных от COVID-19 нардепов. Как отметил депутат Михаил Радуцкий, нардепов нужно обязать каждые два дня делать быстрые тесты на антиген COVID-19, и только после получения результата допускать в зал Рады.