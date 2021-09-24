"Каждому по пять тысяч": Комаровский предложил платить украинцам за вакцинацию от COVID-19 (видео)

Властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

В Украине нужно денежно поощрять пенсионеров, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19. Об этом в эфире Украина 24 заявил доктор Евгений Комаровский.

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По его словам, в Украине карантинные ограничения действуют лишь на бумаге, поэтому людям нужно всегда напоминать о нормах карантина и методах противоэпидемической защиты.

Доктор отметил, что почти у каждого второго украинца имеются антитела, поэтому сейчас властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитeлa. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть – врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", — подчеркнул Комаровский в эфире телеканала.

В Украина возрастная категория от 70 лет, по словам Комаровского, практически не принимает участие в кампании по иммунизации. Доктор не сомневается, что власти должны денежно поощрять украинских пенсионеров за участие в вакцинации — выплачивать каждому по пять тысяч гривен при условии, если человек получил обе дозы препарата от COVID-19.

"Когда человеку говорят – ты встретишься с вирусом, и у тебя есть риск длительного COVID-19, который будет длиться минимум полгода, ты будешь сходить с ума, у тебя риск примерно 30%. А если ты сделаешь прививку, то риск будет только 3%. Человек на уровне логики и здравого смысла, казалось бы, должен согласиться, но говорит – я все равно не хочу", — добавил Комаровский, объяснив, почему нужно украинцев поощрять за вакцинацию.

[ + – ] Комаровский предложил поощрять украинцев за получение вакцины от COVID-19

Ранее Фокус рассказывал, защищает ли вакцина от коронавируса "Дельта". По словам доктора Комаровского, прививка помогает обеспечить огромное количество антител, однако при условии появления новых мутаций COVID-19 человечеству может понадобится новая вакцина.

Также Фокус сообщал, что в Раде не более 50% вакцинированных от COVID-19 нардепов. Как отметил депутат Михаил Радуцкий, нардепов нужно обязать каждые два дня делать быстрые тесты на антиген COVID-19, и только после получения результата допускать в зал Рады.