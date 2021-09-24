"Кожному по п'ять тисяч": Комаровський запропонував платити українцям за вакцинацію від COVID-19 (відео)
Владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню в умовах коронакризи.
В Україні потрібно грошово заохочувати пенсіонерів, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19. Про це в ефірі "Україна 24" заявив доктор Євген Комаровський.
За його словами, в Україні карантинні обмеження діють лише на папері, тому людям потрібно завжди нагадувати про норми карантину і методах протиепідемічного захисту.
Доктор зазначив, що майже у кожного другого українця є антитіла, тому зараз владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню.
"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, ймовірно, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн чоловік, плюс якщо ми продовжуватимемо вакцинацію, в кінці кінців, точно через пів року-рік прийдемо до того, що в кожного громадянина будуть антитілa. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є — лікарів, вчителів ... треба просто вкладати гроші в допомогу", — підкреслив Комаровський в ефірі телеканалу.
В Україні вікова категорія від 70 років, за словами Комаровського, практично не бере участь у кампанії з імунізації. Лікар не сумнівається, що влада повинна грошово заохочувати українських пенсіонерів за участь у вакцинації — виплачувати кожному по п'ять тисяч гривень за умови, якщо людина отримала обидві дози препарату від COVID-19.
"Коли людині кажуть — ти зустрінешся з вірусом і в тебе є ризик тривалого COVID-19, який триватиме мінімум пів року, ти будеш божеволіти, у тебе ризик приблизно 30%. А якщо ти зробиш щеплення, то ризик буде тільки 3%. Людина на рівні логіки і здорового глузду, здавалося б, повинна погодитися, але каже — я все одно не хочу", — додав Комаровський, пояснивши, чому потрібно українців заохочувати за вакцинацію.
Раніше Фокус розповідав, чи захищає вакцина від коронавірусу "Дельта". За словами доктора Комаровського, щеплення допомагає забезпечити величезну кількість антитіл, однак за умови появи нових мутацій COVID-19 людству може знадобиться нова вакцина.
Також Фокус повідомляв, що в Раді не більше 50% вакцинованих від COVID-19 нардепів. Як зазначив депутат Михайло Радуцький, нардепів потрібно зобов'язати кожні два дні робити швидкі тести на антиген COVID-19, і тільки після отримання результату допускати в зал Ради.