"Кожному по п'ять тисяч": Комаровський запропонував платити українцям за вакцинацію від COVID-19 (відео)

Владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню в умовах коронакризи.

В Україні потрібно грошово заохочувати пенсіонерів, які отримали обидві дози вакцини від COVID-19. Про це в ефірі "Україна 24" заявив доктор Євген Комаровський.

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За його словами, в Україні карантинні обмеження діють лише на папері, тому людям потрібно завжди нагадувати про норми карантину і методах протиепідемічного захисту.

Доктор зазначив, що майже у кожного другого українця є антитіла, тому зараз владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню.

"У нас як мінімум 40-45 відсотків населення України, ймовірно, має вже антитіла, плюс вакцинація 10 млн чоловік, плюс якщо ми продовжуватимемо вакцинацію, в кінці кінців, точно через пів року-рік прийдемо до того, що в кожного громадянина будуть антитілa. Тому зараз треба не угробити економіку, не угробити дітей без освіти, не втратити те, що є — лікарів, вчителів ... треба просто вкладати гроші в допомогу", — підкреслив Комаровський в ефірі телеканалу.

В Україні вікова категорія від 70 років, за словами Комаровського, практично не бере участь у кампанії з імунізації. Лікар не сумнівається, що влада повинна грошово заохочувати українських пенсіонерів за участь у вакцинації — виплачувати кожному по п'ять тисяч гривень за умови, якщо людина отримала обидві дози препарату від COVID-19.

"Коли людині кажуть — ти зустрінешся з вірусом і в тебе є ризик тривалого COVID-19, який триватиме мінімум пів року, ти будеш божеволіти, у тебе ризик приблизно 30%. А якщо ти зробиш щеплення, то ризик буде тільки 3%. Людина на рівні логіки і здорового глузду, здавалося б, повинна погодитися, але каже — я все одно не хочу", — додав Комаровський, пояснивши, чому потрібно українців заохочувати за вакцинацію.

[ + – ] Комаровський запропонував заохочувати українців за отримання вакцини від COVID-19

Раніше Фокус розповідав, чи захищає вакцина від коронавірусу "Дельта". За словами доктора Комаровського, щеплення допомагає забезпечити величезну кількість антитіл, однак за умови появи нових мутацій COVID-19 людству може знадобиться нова вакцина.

Також Фокус повідомляв, що в Раді не більше 50% вакцинованих від COVID-19 нардепів. Як зазначив депутат Михайло Радуцький, нардепів потрібно зобов'язати кожні два дні робити швидкі тести на антиген COVID-19, і тільки після отримання результату допускати в зал Ради.