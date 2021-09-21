"Це ганьба": в Раді не більше 50% нардепів вакцинували проти COVID-19

Михайло Радуцький запропонував зобов'язати депутатів кожні два дні робити за свій рахунок швидкі тести на антиген COVID-19.

На сьогоднішній день у Верховній Раді не більше 50% нардепів вакцинували проти COVID-19. Про це заявив депутат від "Слуги народу", глава профільного комітету Михайло Радуцький в ефірі телеканалу ICTV.

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За його словами, це ганебна ситуація, коли Верховна Рада пише законопроєкти і вимагає, щоб громадяни йшли вакцинуватися, проте сама не виконує свої ж постанови.

Михайло Радуцький заявив, що на сьогоднішній день не більше 50% народних депутатів пройшли вакцинацію від COVID-19.

"Я сьогодні не запропонував, а вимагав від керівництва Верховної Ради зробити одну річ. Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді вакциновані не більше 50% депутатів. Сьогодні Верховній Раді не треба нікого заганяти в стійло з вакцинацією", — підкреслив глава комітету Ради з питань охорони здоров'я.

Михайло Радуцький в ефірі телеканалу також розповів, як можна "мотивувати" народних депутатів вакцинуватися від коронавірусної хвороби. Нардеп запропонував перед входом у зал Ради кожні два дні змушувати парламентаріїв робити за свій рахунок швидкі тести на антиген COVID-19.

"Якщо вакцинований — прошу, якщо не вакцинований — за свої гроші здай антиген-тест: 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація", — підсумував Радуцький.

Раніше Фокус попереджав про примусову вакцинацію в Україні. За словами Віктора Ляшка, МОЗ розглядає можливість проведення примусової імунізації для певних категорій українців на основі закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Також Фокус повідомляв, що Україна переходить в "жовту" зону карантину. За рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС жовтий рівень епідемічної небезпеки запрацює з опівночі 23 вересня.