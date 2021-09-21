"Это позор": в Раде не более 50% нардепов вакцинировались от COVID-19

Михаил Радуцкий предложил обязать депутатов каждые два дня делать за свой счет быстрые тесты на антиген COVID-19.

На сегодняшний день в Верховной Раде не более 50% нардепов вакцинировались от COVID-19. Об этом заявил депутат от "Слуги народа", глава профильного комитета Михаил Радуцкий в эфире телеканала ICTV.

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По его словам, это позорная ситуация, когда Верховная Рада пишет законопроекты и требует, чтобы граждане шли вакцинироваться, однако сама не выполняет свои же постановления.

Михаил Радуцкий заявил, что на сегодняшний день не более 50% народных депутатов прошли вакцинацию от COVID-19.

"Я сегодня не предложил, а требовал от руководства Верховной Рады сделать одну вещь. Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде вакцини­рованы не более 50% депутатов. Сегодня Верховной Раде не надо никого загонять в стойло с вакцинацией", — подчеркнул глава комитета Рады по вопросам здравоохранения.

Михаил Радуцкий в эфире телеканала также рассказал, как можно "мотивировать" народных депутатов вакцинироваться от коронавирусной болезни. Нардеп предложил перед входом в зал Рады каждые два дня заставлять парламентариев делать за свой счет быстрые тесты на антиген COVID-19.

"Если вакцинирован — прошу, если не вакцинирован — за свои деньги сдай антиген-тест: 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация", — подытожил Радуцкий.

Ранее Фокус предупреждал про принудительную вакцинацию в Украине. По словам Виктора Ляшко, Минздрав рассматривает возможность проведения принудительной иммунизации для определенных категорий украинцев на основе закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Также Фокус сообщал, что Украина переходит в "желтую" зону карантина. По решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС желтый уровень эпидемической опасности заработает с полночи 23 сентября.